Viele Stars beim Immendinger Zunftball

Beim Zunftball der Immendinger Narrenzunft Strumpfkugler hat ein vierstündiges Programm mit viel Stimmung, Musik, Tanz und gelungenen Spielszenen 500 Zuschauer in der vollbesetzten Donauhalle begeistert. Mehr als hundert Akteure gestalteten den Höhepunkt der Immendinger Saalfasnacht. Vom „Casting“ der Zunftballstars über Showtänze, bis hin zum „Glöckner von Notre Dame“ war alles geboten. Der Auftritt der Immendinger Zunftmitglieder war über Wochen mit viel Engagement vorbereitet worden.

Nach dem Einmarsch der Zunft mit allen Traditionsfiguren und der Narrenkapelle hieß Zunftmeister Peter Grieninger die Gäste willkommen und freute sich über den Besuch einer Abordnung der Narrenzunft „Grünwinkel“ Geisingen. Der Tanz der Hansele und Gretele sowie der Auftritt der Donaugeister stimmten das Publikum auf den Abend ein.

Interessante Immendinger Begebenheiten aus dem vergangenen Jahr hatten die Moderatoren Bernhard Welle und Jonas Hall zusammengetragen und sorgten für viele Lacher beim Publikum. War doch der Tuttlinger Honberger Zunft wohl der Eintritt zum Immendinger Zunftball zu teuer, bei der Einweihung des Daimler Prüfzentrums wurde der Eintrag der Kanzlerin ins Goldene Buch der Gemeinde beinahe nicht fotografiert, das Daimler-Fest für die Bevölkerung fand nie statt (Welle: „Ich sage nur danke, Daimler“), aus der Donauversinkung wurde doch noch eine Donauversickerung und die Pflastersteine der neuen Unterführung in der Donau unter der Bahn schwemmte es gen Tuttlingen.

Casting-Show in der Donauhalle

Dass die beliebten Casting-Shows nicht nur fürs Fernsehen taugen, zeigte sich in der Szene, bei der die Stars für das Zunftballprogramm ausgesucht wurden. Zwar wurden Bands, Turner, Zauberer, Büttenredner und Handwerker für den Auftritt gefunden, dennoch galt es zu beklagen: „Es isch nit so, wie's früher war, 's passiert nichts mehr im Ort.“ Viel Spaß hatte das Publikum mit Wirbelwind Luciano Ferraro und seinen „Il Basaltos“, die kurzerhand Bürgermeister Markus Hugger, Zunftmeister Peter Grieninger, Ehrenzunftmeister Helmut Börtzler und den Geisinger Zunftrat Jörg Becker in ihre Gruppe aufnahmen.

„Love, Peace und Happiness“ brachten die Hippies auf die Bühne. Beeindruckende Kulissen und Kostüme gab es zur Szene „Der Glöckner von Notre Dame“. Dabei spielten auch die Schwestern aus „Sister Act“ mit. Die Lacher auf ihrer Seite hatte das Duo „Die Unterdorfschnallen“, Adelheid und Edeltraud.

Eine große Show und Choreographie trug das Ballett mit dem Tanz „Thriller Nightmäre“ zum Programm bei. Selbst Michael Jackson tanzte mit und zeigte seinen berühmten „Moonwalk“. Den Abschluss gestaltete der Zunftrat, der als „Die Zunftkehrer“ zur Musik von „Queen“ tanzte.