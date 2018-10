Viele Ständchen zum Geburtstag

Der Gesangverein 1843 Liederkranz Immendingen hat am Samstagabend mit einem fast vierstündigen Chorkonzert sein 175-jähriges Bestehen gefeiert. In der vollbesetzten Donauhalle gratulierten Chöre aus Möhringen, Leipferdingen, Aach, Nendingen, Engen und Ippingen zum runden Jubiläum.

Präsident Bernhard Schäuble beglückwünschte den Jubiläumsverein im Namen des Bodensee-Hegau Chorverbands und überbrachte Gratulationen des Badischen und des Deutschen Chorverbands. Er zeichnete Klaus Scheuch für 60-jährige und Siegfried Heinemann für 40-jährige Aktivität als Sänger aus. Liederkranz- Dirigent Elmar Bächler feierte sein 25-jähriges Jubiläum als Chorleiter.

Der Immendinger Gesangverein eröffnete den Abend mit zwei Liedern, ehe Vorsitzender Ralf Eyrich die Besucher und Gastchöre willkommen hieß. Er freue sich, dass das Jubiläumskonzert trotz der „dünnen Personaldecke“ von nur noch zwölf Sängern durchgeführt werden könne, so Eyrich. „Singen heißt etwas gemeinsam erarbeiten, womit man anderen Freude machen kann“, betonte der Sängerchef. Bürgermeister Markus Hugger bezeichnete den Gesangverein als verlässliche Größe und tragende Säule für das kulturelle Leben der Gemeinde.

Drei Chöre gestalteten den ersten Teil des Programms mit jeweils drei Liedern. Der Gesangverein Sängerkranz Möhringen 1837 unter Leitung von Eberhard Graf präsentierte – begleitet von Thomas Förster am Klavier – Grönemeyer- und Lindenbergsongs. Der Männergesangverein 1871 Eintracht Leipferdingen unter Leitung von Tobias Hilbert begeisterte mit „Der wilde, wilde Westen“ und Von Goiserns „Koa Hiatamadl“. Der MGV 1859 und gemischte Chor Harmonie Aach, der wie die Immendinger von Elmar Bächler dirigiert wurde, hatte unter anderem Udo Jürgens im Repertoire und gefiel mit der Zu-gabe „Halleluja“. Am Klavier begleitete Walter Dix.

Den zweiten Teil des Abends eröffnete der einzige exotische Chor, der MGV Liederkranz Nendingen, der nicht wie alle anderen aus Baden, sondern aus Württemberg kam. Die Nendinger Sänger unter Leitung von Michael Hager sorgten mit Humor und stimmungsvoll gesungenen Seemannsliedern für Begeisterung. Den musikalischen Glückwunsch „Heute gratulieren wir zu eurem Feste“ brachte der Patenchor der Immendinger, der Stadtchor Engen mit in die Gemeinde. Geleitet von Dirigentin Ulrike Brachat von der Jugendmusikschule Westlicher Hegau beeindruckten die Engener mit professionellem Gesang und Showelementen.

Gute Laune brachte der Männergesangverein Sängerlust Ippingen in den Saal, den Dirigentin Lioba Manger in Bräunlinger Tracht dirigierte. Mit Holger Haga am Akkordeon wurden Stücke wie „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ oder der „Fliegermarsch“ präsentiert. Ein weiterer Auftritt des Jubelvereins Immendingen unter Leitung von Elmar Bächler und mit Walter Dix am Klavier beschloss den Abend. Den Radetzky-Marsch musste der Chor gleich zwei Mal vortragen.

Chör plagen Nachwuchssorgen

Nicht nur die Immendinger, auch andere Chöre, die am Samstagabend das Programm zum 175-jährigen Bestehen des Gesangvereins gestalteten, sind von Nachwuchsproblemen betroffen. Das wurde im Lauf des Jubiläumsabends mehrfach betont. Derzeit hat der Immendinger Chor nur noch zwölf Mitglieder und kann die vier Chorstimmen gerade noch eben besetzen. Weitere Sänger sind willkommen, wie Vorsitzender Eyrich betonte.