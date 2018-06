Viel Arbeit für kleine DRK-Bereitschaft

Es war ein arbeitsreiches Jahr: Die 20 Aktiven der Bereitschaft des DRK-Ortsvereins Immendingen, der seit 2017 unter der neuen Leitung von Bürgermeister Markus Hugger steht, haben in den letzten zwölf Monaten zahlreiche Dienststunden in Immendingen, Aulfingen, Gutmadingen, Mauenheim, Geisingen, Denkingen, Tuttlingen und Emmingen absolviert. Außerdem wurde rege Sozial-, Jugend- und Seniorenarbeit geleistet. Am Dienstagabend zog das DRK bei seiner Hauptversammlung im Feuerwehrhaus Bilanz.

Unter den Gästen der Versammlung hieß Markus Hugger auch Altbürgermeister und DRK-Ehrenvorsitzenden Helmut Mahler und Kommandant Winfried Heitzmann von der Feuerwehr willkommen. Hugger wies darauf hin, dass er sich nach seinem Neustart nun in die Geschäfte des Ortsvereins eingearbeitet habe und dankte für die Unterstützung der DRK-Mitglieder. Als erste Aufgabe nannte er die Neubelebung des Jugendrotkreuzes, nachdem sich Jugendleiterin Maryam Kiai aus Krankheitsgründen aus der Jugendarbeit zurückziehen musste.

Bereitschaftsleiterin Andrea Moser berichtete von 1459 Dienststunden der zwölf aktiven Bereitschaftsmitglieder, von sieben Einsätzen und den Diensten in den genannten Orten. 2017 gab es drei Blutspenden, bei denen 433 Blutkonserven gewonnen wurden. 17 zusätzliche freiwillige Helfer unterstützten die Immendinger DRK-Bereitschaft bei der Durchführung der Blutspendetermine. Maryam Kiai erstattete noch einmal einen Bericht über die Jugendarbeit. Neben 51 Gruppenstunden gab es für die sieben Kinder mehrere Kurse und gesellige Aktivitäten.

Linette Traub informierte über die geleistete Sozialarbeit wie Besuche von Behinderten, Kranken und Einsamen, in Heimen oder das Verteilen von Geschenken zur Weihnachtszeit. Insgesamt leistete sie 243 Arbeitsstunden, Dora Schelling 146 und Annerose Oestringer 80 Stunden. Die Geschenke wurden aus einer Spende der Badminton-Gruppe finanziert. Doris Pfaff ging auf die Seniorengymnastik ein, an der 29 Personen teilnahmen. Es gab 37 Sportstunden, 30 von Doris Pfaff, sieben von Rosi Binninger geleitet. Auch hier kam die Geselligkeit nicht zu kurz.

Den Kassenbericht gab Schatzmeisterin Hannelore Mink ab, der Peter Weißer eine äußerst akurate Arbeit bestätigte. Lob für die Leistungen des DRK in Immendingen und im Landkreis äußerte Gemeinderat Frank Henning. Die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Alexandra Bruchhäuser aus Geisingen dankte dem Ortsverein ebenfalls für seinen Einsatz. Auch sie äußerte sich zuversichtlich, dass das Jugendrotkreuz erhalten bleibt. Sie nahm abschließend die Ehrungen vor. Ausgezeichnet wurden: Nicole Brütsch und Reinhold Schmid für fünfjährige Mitgliedschaft, Maryam Kiai für zehnjährige, Andrea Moser für 20-jährige und Edeltraud Pauly für 35-jährige Mitgliedschaft im DRK-Ortsverein. (jf)