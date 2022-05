Versuchter Einbruch in Apotheke

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag, 12.30 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr, gewaltsam versucht in ein Wohn- und Geschäftshaus (Apotheke) in der Schwarzwaldstraße einzudringen. Die Polizei stellte mehrere Beschädigungen an der Eingangstür fest. In das Innere gelangten Täter jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462 / 946 40 zu wenden.