Verstärkung für den Landjugend-Landesvorstand

Es war alles anders als geplant. Online fand der Frühjahrsverbandsausschusses des Bund Badischer Landjugend (BBL) auch dieses Jahr wieder statt, weil ein Präsenzwochenende mit viel Rahmenprogramm bei der Ortsgruppe Egringen Ende April durch eine Coronawelle im Ort gekippt worden war.

Nichtsdestotrotz versammelten sich am Samstag, 21. Mai Delegierte aus ganz Südbaden allein oder zu mehreren vor ihren Bildschirmen, um unter anderem, nicht nur zur Freude der moderierenden BBL-Vorsitzenden Chiara Hauser, zwei vakante Posten im BBL-Vorstand zu besetzen. Die 27-jährige Winzerin Jessica Himmelsbach aus Heitersheim bringt sich nun offizielle im Vorstand ein, vertritt aber schon seit einiger Zeit den BBL beim Badischen Weinbauverband, weil Miriam Kaltenbach gerade für ihr Studium im Ausland ist. Neu dabei ist auch Marcel Bach. Der 28Jährige kommt aus Immendingen-Mauenheim im Kreis Tuttlingen und studiert Werkstoff und Produktionstechnik.

Noch vor den Wahlen hörten die Landjugendlichen zunächst einmal, was der Vorstand zu berichten hatte. Und das war einiges. Sowohl im fachlichen Bereich als auch in den Ressorts Politik, Vernetzung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit gab es endlich wieder Präsenzveranstaltungen und viele Idee, die während der Corona-Zeit aufgekommen waren, konnten in den letzten Monaten umgesetzt werden. So zum Beispiel die Bildungsreihe Badisches Dreierlei mit Themen für Landjugendliche persönlich als auch die Gruppen, die sportlichen Schnuppertage oder - noch online - eine kurzweilige Infoveranstaltung vor der Bundestagswahl mit Vertreter vieler Parteien. Und auch der kommende Sommer wird noch einiges Neues bringen. An drei Samstagen im Juni und Juli heißt es „taste your heimat“, wenn Erzeuger aus der Region in Sauldorf, Ihringen und Pfohren unter anderem bei einer Baggerseetour, einer Weinwanderung oder eine wahrhaften Schnitzeljagd sich, ihre Produkte und deren Erzeugung vorstellen.

Über VotesUp wurden die Jahresrechnung 2020 und der Haushaltsvoranschlag 2022 genehmigt und Vorstand sowie Geschäftsführer entlastet. Dasselbe Abstimmungstool wurde dann auch für die Nachwahlen im BBL-Vorstand genutzt.

In den Grußworten stellten sich sowohl der im Dezember gewählte BLHV-Präsident Bernhard Bolkart als auch die stellvertretende Vorsitzende des Bund der deutschen Landjugend Maike Delp vor, die erst wenige Wochen im Amt ist.