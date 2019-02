Verkaufsoffener Sonntag ist in diesem Jahr neu geregelt

Erstmals wird es am 28. April einen verkaufsoffenen Sonntag geben, der für alle Geschäfte in der Gemeinde Immendingen Gültigkeit hat.

Beantragt wurde der Sonntagsverkauf zwar wie schon in den Vorjahren erneut von der Firma Wilhelm Stark Baustoffe, die am Wochenende 27./28. April ihre überregional bekannten „Immendinger Gartentage“ veranstaltet. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung nun aber die örtliche Beschränkung auf den Stark-Standort im Gewerbegebiet „Impuls“ aufgehoben, so dass die Genehmigung gemeindeweit gilt.

Die Thematik des verkaufsoffenen Sonntags war bereits im Vorjahr im Gemeinderat diskutiert worden. Ursprünglich hatte das Gremium die Erlaubnis nur für den Bereich des Gebiets „Impuls“ ausgesprochen. 2018 wurde die Genehmigung dann aber ausgeweitet, weil auch die Firma Zeller & Jochum Holzbau die Verkaufsmöglichkeit während ihres Eröffnungswochenendes im Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ nutzen wollte. Daraufhin regte der Hattinger Ortsvorsteher Roland Leiber an, nicht nur Betrieben in den Immendinger Gewerbegebieten einen verkaufsoffenen Sonntag zu erlauben, sondern allen Unternehmen in der Gemeinde. Im vergangenen Jahr beließ man es schließlich nach kurzer Diskussion laut Beschluss des Gemeinderats noch einmal bei der räumlich eingeschränkten Regelung.

In diesem hatte die Gemeindeverwaltung die Anregung nun aber aufgegriffen. Hauptamtsleiter Manuel Stärk in der Gemeinderatssitzung: „Die Gartentage sind inzwischen fest etabliert und Anziehungspunkt für Gartenliebhaber aus Nah und Fern. Weitere Betriebe planen für das Wochenende ebenfalls entsprechende Veranstaltungen, weshalb keine räumliche Beschränkung für den verkaufsoffenen Sonntag mehr gelten und dieser auf das gesamte Gemeindegebiet ausgeweitet werden soll.“

Durch die Genehmigung des Gemeinderats für Sonntag, 28. April, im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr sind nun in den interessierten Betrieben Informations- und Verkaufsgespräche sowie der Verkauf von Mitnahmeartikeln möglich.