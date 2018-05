Verfolgungsjagd: Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Der Fahrer eines schwarzen Audi A 6 ist am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr in wilder Fahrt durch Immendingen vor einem folgenden Streifenwagen der Polizei geflüchtet. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Zu diesem Vorfall sucht sie jetzt Zeugen, insbesondere nach einer Fahrradfahrerin, die – vermutlich bekleidet mit einer roten Jacke auf dem Fahrrad in der Zeppelinstraße in Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs war.

Der Audi-Fahrer war gegen 14.45 Uhr mit seinem Wagen im Kreisverkehr der Schwarzwaldstraße mit der Bachzimmerer Straße und der Donaustraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und sollte von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Trotz gegebenen Haltesignalen beschleunigte der Audi-Fahrer den Audi auf der Schwarzwaldstraße, bog dann nach rechts auf die Zeppelinstraße ab und flüchtete mit hohem Tempo vor dem folgenden Streifenwagen. Die Fahrt des Flüchtenden ging weiter über die Hindenburgstraße und zurück über die Bismarckstraße wieder bis zur Schwarzwaldstraße.

Dort bog der Audi-Fahrer nach links ab und flüchtete in Richtung Tuttlingen. Der Mann stellte den schwarzen Audi dann auf dem Parkplatz der Volksbank Ecke Zeppelinstraße und Schwarzwaldstraße ab und flüchtete zu Fuß über angrenzende Hinterhöfe und Gärten. Der dunkel gekleidete Mann konnte von den Beamten nicht mehr eingeholt werden. Der Audi wurde sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Immendingen unter Telefon 07462 / 9464-0 entgegen. (pz)