Vereine ziehen positives Schlossfestfazit

Das 16. Schlossfest ist ein Erfolg gewesen, obwohl die Gemeinschaftsveranstaltung der Immendinger Vereine auf das erste richtige Herbstwochenende 2018 gefallen ist. Dieses Fazit zogen sowohl Bürgermeister Markus Hugger als auch die Vereins-Verantwortlichen.

Die Freunde des Schlossfests haben der Feier die Treue gehalten, so dass die Vereine am Sonntagabend in wirtschaftlicher Hinsicht ebenfalls zufrieden waren. Der Polizeiposten Immendingen bezeichnete den Verlauf des Festwochenendes als ruhig.

„Wir haben ein gelungenes und friedliches Fest erlebt und viele schöne Stunden gemeinsam verbracht“, betonte Bürgermeister Hugger am Montag. Er habe sich am Sonntagabend noch ein Stimmungsbild verschafft. Vereine wie die Gemeindemusikkapelle, die Narrenzunft, der Sportverein 1920 TuS oder der Kegelsportclub seien mit der dreitägigen Veranstaltung zufrieden gewesen, sagte Hugger. Gewisse Verluste am verregneten Freitagabend seien mit dem zumindest trockenen Wetter am Samstag und der guten Resonanz auf die sonntägliche Festküche wieder ausgeglichen worden. „Auch bei der Open-Air-Disco am Freitag waren trotz des strömenden Regens sehr viele Besucher und am Samstagabend drängte sich das Publikum vor der Showbühne“, so Hugger weiter.

Ein Lob sprach der Bürgermeister der Disziplin der mitwirkenden Vereine aus. Leider werde es für sie immer schwieriger, genügend Helfer für Veranstaltungen wie das Schlossfest zu finden. Als unverzichtbar und als wichtige Bereicherung sieht Hugger die Hinzunahme des Vergnügungsparks zu den jüngsten Schlossfesten. Das Angebot im Bereich hinter dem Schloss schaffe einen Ausgleich für die zurückgegangene Zahl der teilnehmenden Vereine.

Vereine zeigen sich zufrieden

Zufrieden mit dem Festverlauf äußerte sich auch Peter Grieninger, Zunftmeister der Narrenzunft Strumpfkugler. Die Festlaube der Zunft sei an allen Tagen gut besetzt gewesen. „Vor allem am Sonntag war der Andrang besonders groß“, so Grieninger. Thomas Gaßner vom Hattinger Sportverein war gleicher Ansicht wie der Zunftmeister. „Das Wetter hat sich allerdings vor allem am Freitagabend auf unseren Biergarten ausgewirkt“, so Gaßner, wobei der HSV aber noch eine Laube hatte und starken Zulauf an seinem Verkaufswagen verzeichnen konnte. Für Vereine mit nicht überdachten Angeboten war vor allem der Freitag der am wenigsten erfolgreiche Schlossfesttag.