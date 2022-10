VdK OV Immendingen feiert Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegründet am 22.11.1947 als VdK (Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner) Ortsgruppe Immendingen, hatten unzählige sozial betroffene Menschen in den folgenden 75 Jahren beim VdK, besonders aber auch im Ortsverband Immendingen, Hilfe gesucht. So kann der Ortsverband im Jahr 2022 auf eine jetzige Mitgliederzahl von 520 Mitglieder hinweisen.

Zur 75-Jahrfeier lud der Ortsverein Immendingen zahlreiche Mitglieder und Gäste aus Politik und Verwaltung ein. Zum Auftakt der Jahrfeier, begann die Immendinger Gemeindekapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Herrn Fenyvesi mit einem Frühschoppenkonzert. Nach dem Mittagessen, eröffnete der Vorsitzende des OV Immendingen Rupert Engesser das Festprogramm.

Der Vorsitzender begrüßte die VdK Mitglieder des OV Immendingen und den Bürgermeister Manuel Stärk mit Gattin, als Schirmherr dieser Veranstaltung. Ebenfalls begrüßte er Vertreter aus Politik, Versorgungsämter, Kreis- und Landräte, Anwesende aus den verschiedenen Orten und Kreisverbänden. Frau Elisabeth Stoffler verlas die Totenehrung der Verstorbenen Mitglieder der vergangenen 75 Jahre.

In den Begrüßungsreden wurde die hervorragende Arbeit des VdK OV Immendingen unter dem Vorsitz vom Rupert Engesser hervorgehoben, mit welchem Einsatz vielen Mitgliedern geholfen werden konnte. Sei es in Rechtsbelangen oder in Renten- und Behindertenfragen. Der Akkordeon-Verein Junge Donau unter der Leitung des Dirigenten Herrn Eric Dann, sorgte für zwischenzeitliche Unterhaltung.

Zur 75-Jahrfeier konnten auch wieder mehrere Mitglieder geehrt werden. Mit der Silbernen Ehrennadel Ruf Norbert, Klug Heinrich und Bernhard Greiner, mit der Goldenen Verdienstnadel Burkart Rolf, Christa Krebs und Bohnert Alfons. Mit der Silbernen Ehrenmedaille wurden Rupert Engesser und Monika Engesser ausgezeichnet, mit einem Dankeschön für ihre langjährige Treue und Einsatzbereitschaft.

Ein Dankeschön an den Hausmeister Herrn A. Heizmann und den Techniker Herrn R. Urban, die alles im Griff hatten und für einen störungsfreien Ablauf sorgten. Wir möchten uns auch bei Rupert und Monika Engesser bedanken, welche im Vorfeld viel Arbeit und Nerven zum Gelingen dieser Veranstaltung investierten. Ein Dank auch an den Bürgermeister Herrn Manuel Stärk, welcher uns mit seinem Team tatkräftig unterstützte.