Urlaub in der Heimat bleibt im Trend – doch eine Sache trübt den Ferienspaß

Ein wichtiger Tourismus-Faktor für die Gemeinde Immendingen ist neben den Fremdenverkehrszielen Donauversinkung und Höwenegg vor allem der Donauradwanderweg. Der von zahllosen Radfahrern genutzte Weg zieht sich in voller Länge durch die Gemarkungen der beiden Ortsteile Hintschingen und Zimmern sowie durch den Kernort. Über die Rad- und Fußgängerbrücke am Immendinger Bahnhof wird auch die Gastronomie des Ortskerns mit in den Verlauf des Donauradwanderwegs einbezogen.