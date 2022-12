42 unterschiedliche Krippen: Vom Kindergarten, im Beichtstuhl und aus Erdnüssen

Derzeit ist Immendingen ein echtes Weihnachtsdorf. Waren bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr noch 20 Krippen ausgestellt, ist deren Anzahl auf mehr als das Doppelte gewachsen. Ob als Papierschnitt, Filz-Mehrteiler oder gar mit Erdnüssen dargestellt: Auf dem Krippenweg wird die Weihnachtsgeschichte 42 Mal interpretiert. Dabei gleicht kein Exponat dem anderen.

Das Familiengottesdienstteam hat in diesem Jahr wieder einen Krippenweg organisiert. Insgesamt sind im Ort 42 verschiedene Krippen zu bestaunen. Weil der Krippenweg 2021 so gut ankam, war für die Organisatoren klar, dass es auch 2022 wieder einen Krippenweg geben soll - und er ist vielfältiger geworden. Pfarrer Axel Maier und Sybille Fässle als Vertreterin des Familiengottesdienstteams haben bei einem Spaziergang einige Krippen gezeigt.

Der Brunnen neben der St. Peter und Paul Kirche plätschert vor sich hin. Die Sonne scheint auf eine Metallinstallation, die die Geburtsnacht Jesu zeigt. Sie steht rechts am Treppenaufgang in Richtung Oberes Schloss. Linker Hand säumen Moos und Reisig die Aushöhlung eines Baumstammes. Darin blicken Josef und Maria auf den neugeborenen Jesus. „Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das immer bleibt“, steht auf einer Infotafel daneben.

Insgesamt 42 Krippen sind auf dem Immendinger Krippenweg zu sehen. Einige Ideen für die Umsetzung von Texten und Krippen hat Sybille Fässle vom Familiengottesdienstteam in Gschwend gesammelt. Ob Figuren, Gemälde oder Scherenschnitt: die Umsetzungen sind vielfältig. (Foto: Fotos: Linda Seiss)

„Letztes Jahr war die Premiere. Aufgrund des Zuspruchs haben wir uns entschieden, den Krippenweg nochmals zu gestalten“, sagt Pfarrer Axel Maier. Der Impuls dafür kam während der Corona-Zeit. Die Idee, eine Art Ausstellung zu machen, schwebte bei der katholischen Kirchengemeinde im Raum. Wegen den geltenden Vorgaben sei das aber schwierig umzusetzen gewesen. „Ein Krippenweg hat den Vorteil, dass man nicht auf einen geschlossenen Raum angewiesen ist“, sagt Sybille Fässle, die das alles mit dem Familiengottesdienstteam auf die Beine gestellt hat.

Inspiration gibt es aus Gschwend

Inspiration holte sich Fässle in Gschwend in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Denn dort gab es schon einen Krippenweg. „Das war eine relativ weite Anfahrt“, sagt sie. Diese habe sich aber mehr als gelohnt. „Ich war wirklich begeistert.“ Einige Ideen von dort sind auch in Immendingen wiederzufinden, so zum Beispiel die Krippe im Baumstamm.

Gesamte Gemeinde zieht mit

Waren es bei der ersten Auflage 20 Krippen, sind es dieses Jahr 42. Nach den Eindrücken vom vergangenen Jahr sei dem Projekt nun mit noch mehr Offenheit begegnet worden, sagt Maier. Mit im Boot sind unter anderem die Schulen, der Kindergarten, die Feuerwehr und Mutpol, zählt er einige auf. „Die Gemeinde steht dem Ganzen auch wohlwollend gegenüber. Wir haben unter anderem Reisig vom Bauhof bekommen“, sagt er. Aber auch Firmen hätten den Krippenweg mit Sachspenden, wie Holz, unterstützt.

Auch der Kindergarten und die beiden Immendinger Schulen beteiligen sich am Krippenweg. Diese Interpretation ist vom Kindergarten. (Foto: Linda Seiss)

Doch nicht nur das: „Es gibt auch etliche, die etwas in den Vorgarten oder das Fenster gestellt haben“, sagt Maier. Auch in Schaufenstern sind einige Krippen zu finden. „Wir haben keine Vorgaben gemacht. Und so ist eine bunte Mischung entstanden. Was mich fasziniert ist, dass keine Krippe wie die andere ist“, schildert Fässle.

„Das gleiche Thema ist auf viele verschiedene Weisen interpretiert worden“, sagt Maier.

Vorbei an einem Tannenbaum nebst weiterer Krippe geht es in den Rathausinnenhof. Dort sind ebenfalls mehrere zu finden. Eine davon hat Fässle selbst gestaltet. Das Bild ist gemalt, der Stall – mit Baumrinden, Moos, Reisig, Tannenzapfen und Stroh – haptisch gestaltet. Nebenan ist die Geschichte Jesu als modernes Kunstwerk dargestellt. Für die Figuren sind Styroporkugeln als Kopf auf Holzstämmen angebracht. Hinter dem Rathaus ist die Heilige Nacht in Form eines Scherenschnitts wiederzufinden. „Das ist sehr kreativ“, findet Maier.

„Es soll etwas fürs Gemüt sein, hat aber durch die Botschaft auch einen gewissen Tiefgang“, schildert Pfarrer Maier.

„Klar, das ist ein Aufwand, aber es macht allen Spaß“, sagt Fässle zur Organisation. „Das ist etwas schönes, das allen zugute kommt.“ Selbst sei sie den Krippenweg erst kürzlich mit ihrer Familie gelaufen. „Die Strecke kann man gemütlich gehen.“ Wie Maier erklärt, sei der Weg etwa zweieinhalb Kilometer lang. Allerdings könne man sich auch immer nur einzelne Stationen herauspicken und so über mehrere Tage verteilt anschauen.

Krippenweg bis Dreikönig aufgebaut

Genau darin sehen die beiden auch Vorteile gegenüber einer normalen Ausstellung. Zum einen seien Kinder so eher zu begeistern. Zum anderen seien Interessierte flexibel, weil der Krippenweg über mehrere Wochen – nämlich bis zum Dreikönigstag – aufgebaut ist.

„Es sind immer Leute unterwegs, vor allem an den Adventswochenenden“, berichtet Maier. Und dafür nähmen diese auch eine gewissen Anfahrt in Kauf, so der Pfarrer, der auf Kennzeichen außerhalb des Landkreises Tuttlingen verweist.

Vandalismus kein Thema

In drei Bilderrahmen, aufgestellt in drei Bäumen, ist eine weitere Interpretation der Heiligen Nacht zu finden. Ein Engel aus Filz verkündet im ersten Bild die frohe Botschaft. Im dritten Bilderrahmen leuchtet ein heller Stern über der Familie im Stall. „Der Ort ist genial“, sagt Maier. „Ich hatte die Idee und habe dann nach einem Ort gesucht, der dazu passt“, schildert Fässle. So sei das Orga-Team bei einigen Standorten für die Krippen vorgegangen. Erfreulich sei, dass bisher nichts beschädigt wurde, sagt Maier. „Wir hoffen, dass das auch in diesem Jahr so bleibt.“

Krippen stehen auch im Beichtstuhl

Nicht nur im Ort, auch in der Pfarrkirche sind Krippen ausgestellt. So auch das persönliche Highlight von Fässle. Das befindet sich im Beichtstuhl. Die Fensterscheiben sind mit Kunstschnee eingesprüht. Dahinter ist Kerzenschein zu vernehmen – der Sicherheit wegen werden in der Kirche nur LED-Kerzen verwendet. Bei einem Blick in den Beichtstuhl sind dort Maria, Josef und Jesus in Form von Figuren aus Holz zu sehen. Sie knien auf Stroh, dahinter sind einige kleine Bäume arrangiert.

Zwei der Krippen sind in der Pfarrkirche im Beichtstuhl zu finden. Bei einer davon spielen Erdnüsse die Hauptrollen der Weihnachtsgeschichte. (Foto: Fotos: Linda Seiss)

„Einen besonderen Reiz hat der Krippenweg, wenn man ihn abends oder bei Einsetzen der Dämmerung geht“, sagt Fässle. Denn die einzelnen Exponate sind beleuchtet, bis etwa 21 Uhr, wie sie abschließend erklärt. „Es wirkt nochmal anders.“