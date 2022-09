Unterwegs im Schwarzwald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch den 14. September machte sich eine gut gelaunte 30köpfige Seniorenschar der „Spätlese Hattingen“ auf den Weg zu einem Ausflug in den Schwarzwald . Erstes Ziel nach einer wunderschönen Fahrt war das Hotel „Zur schönen Aussicht“ in Hornberg-Niederwasser, wo das Mittagessen eingenommen wurde. Danach ging die Fahrt weiter über Furtwangen nach Titisee. Hier wartete bereits die Zäpflebahn zu einer Rundfahrt auf die Gruppe. Während der einstündigen Fahrt wurden die Teilnehmer vom Zugfahrer eingehend über die Geschichte und Besonderheiten des Schwarzwalds informiert. Nach der Zugfahrt blieb noch genügend Zeit für einen Spaziergang oder eine Kaffeepause am Titisee.

Trotz des einen oder anderen Regenschauer war es nach Meinung der Teilnehmer, nach zweijähriger Corona-Pause, ein schöner und abwechslungsreicher Ausflug. Vorstand R. Bailer bedankte sich bei allen Mitgliedern und Gästen für die Teilnahme und Pünktlichkeit und lud zum nächsten Seniorentreffen im Oktober ein.