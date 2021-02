Unterdorfhexen Immendingen - So wie es sein sollte!

Die Unterdorfhexen aus Immendingen bei Tuttlingen wollen den Menschen aus der Region etwas Normalität in die Wohnzimmer bringen. Sie stellen in ihrem Video einen klassischen Fasnet-Tag vor. Mit Styling, ordentlichem Vorglühen und einem Hexen-Taxi - außerdem gibt es Aufnahmen aus schöneren Zeiten.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 40 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.