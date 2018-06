Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend um 21.20Uhr in der Donaueschinger Innenstadt gekommen.

Ein 23-jähriger Golffahrer befuhr laut Polizei den abschüssigen Schluchweg in Richtung Hagelrainstraße. Etwa 50 Meter vor der Einmündung kam der Golffahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr einige Meter an der Böschung entlang, überfuhr ein Verkehrszeichen bevor er in die vorfahrtsberechtigte Hagelrainstraße einfuhr. Dort stieß er wuchtig mit einem ordnungsgemäß von Hüfingen her kommenden BMW zusammen. Durch den heftigen Aufprall drehte und überschlug sich der BMW. Er kam auf dem Dach liegen.

Sein 20-Jähriger Fahrer wurde hierbei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der 23-jährige Golffahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer zogen sich durch den Unfall ebenfalls schwere Verletzungen zu. Alle Drei wurden vom Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort waren, medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Da der 23-jährige Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt 20 000 Euro schätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hagelrainstraße voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Die Feuerwehr aus Donaueschingen war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt, das Polizeipräsidium Tuttlingen hatte insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. (pz)