Unfall an Tankstellenausfahrt

Bei einem Unfall in der Schwarzwaldstraße am Dienstagnachmittag ist ein Radfahrer leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Ein 58-Jähriger wollte gegen 16.15 Uhr mit einem Dacia von der dortigen Tankstelle auf die Durchgangsfahrbahn einbiegen, kollidierte aber mit einem älteren Mann, der dort auf dem Radweg in Richtung Immendingen unterwegs war und Vorfahrt hatte. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf den Boden und verletzte sich leicht. Eine sofortige medizinische Versorgung des Älteren war nicht erforderlich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.