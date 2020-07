Unbekannter zündet Holzlager an

Durch die frühe Entdeckung eines gelegten Feuers ist am frühen Morgen des Mittwochs, gegen 5 Uhr erneut die Entwicklung eines gefährlichen Brandes verhindert worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwochmorgen meldete ein 55-Jähriger der Integrierten Leitstelle im Landkreis Tuttlingen eine Rauchentwicklung an einem als Holzunterstand genutzten, früheren Buswartehäuschen, in der Bachzimmerer Straße. Noch während der Brandentdecker mit der Leitstelle telefonierte, entwickelten sich erste Flammen, was den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Immendingen erforderte, teilt die Polizei mit. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Ursache des Brandes ist laut Polizei das absichtliche Anzünden des Holzlagers. Die Ermittlungen wurden am Tatort durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Konstanz übernommen und werden durch das Kriminalkommissariat Tuttlingen fortgeführt.

Personen, die der Kriminalpolizei sachdienliche Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Telefon: 07461/9410, zu melden.