Unbekannter SUV-Fahrer streift Spiegel

Ein unbekannter Autofahrer eines großen weißen SUV hat am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Eßlinger Straße in Immendingen Unfallflucht begangen. Eine 55-Jährige war laut Polizeibericht mit ihrem Mercedes äußerst weit rechts auf der Eßlinger Straße in Richtung Möhringen unterwegs und kollidierte mit dem ihr entgegenkommenden SUV-Fahrer. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 300 Euro am Spiegel zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Immendingen unter der Telefonnummer 07462 / 946 40.