Unbekannte zünden Altkleider an

Unbekannte haben in der Bahnunterführung am Immendinger Bahnhof nach bisherigen Erkenntnissen einen Stapel Kleidungsstücke oder Altkleider angezündet. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Mittwoch, 10. Juni, gegen 13.15 Uhr.

Durch das Feuer entwickelte sich eine starke Hitze, die im Bereich der Brandausbruchstelle wohl auch den Fußbodelbelag in Mitleidenschaft gezogen hat. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder der Herkunft der entzündeten Kleidungsstücke geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/946 40 zu melden.