In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannter an einem auf einem Firmengelände in der Straße „Am Freizeitzentrum“ in Zimmern abgestellten Sattelzug die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt. Gestohlen haben die Täter laut Polizei dabei nichts. Der Polizeiposten Immendingen, Telefonnummer 07462 9464-0, ermittelt wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.