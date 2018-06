Traktor in Ippinger Halle brennt

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist ein Traktor in der Halle eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Talbachstraße in Ippingen am Dienstag gegen 17 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr Ippingen sowie die Gesamtwehr Immendingen sind laut des Immendinger Abteilungskommandanten Winfried Heitzmann ausgerückt und konnten das Feuer schnell löschen.

Ein Übergreifen auf andere Teile der Halle konnte vermieden werden, sagt er - wohl auch durch die Tatsache, dass sie leer war. „Das war ein glücklicher Umstand. Einen Tag darauf wäre die Halle voller Heu gewesen.“ Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt. Polizei und Rettungsdienste waren ebenfalls vor Ort, verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehrleute haben ausgelaufenen Diesel beseitigt, sagt Heitzmann. (iw)