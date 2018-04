Tourismuspotential noch nicht ausgeschöpft

Dirk Hetzer wird mit seiner Frau Emma Betreiber des neuen Hotels, das 2019 in Immendingen eröffnet (wir berichteten). Derzeit leitet das Paar ein Hotel in Durbach im Ortenaukreis. Zuvor hat Dirk Hetzer schon das „Légère“-Hotel in Tuttlingen geleitet. Was reizt ihn an der Region? Simon Schwörer hat nachgefragt.

Herr Hetzer, was hat Sie denn in die Region zurück verschlagen?

Wir sind schon zwei Jahre an dem Thema dran. Für uns stand schon fest, dass wir das Hotel in Immendingen leiten wollen, bevor wir aus der Region weggegangen sind. In der Zwischenzeit haben wir die Chance genutzt und das Hotel in Durbach übernommen.

Ziehen Sie jetzt wieder hier her?

Das kann ich noch nicht sagen, wir haben noch weitere Projekte in der Planung. Im Moment wohnen wir aber noch in Durbach.

Was macht für Sie die Gegend interessant?

Der Landkreis im Allgemeinen hat eine bewundernswerte Wirtschaftskraft, das weiß ich auch aus meiner Zeit im „Légère“-Hotel in Tuttlingen. Aber das Tourismuspotential ist hier noch nicht ausgeschöpft. Immendingen ist auch durch den Daimler-Standort interessant. Denn nur über Tourismus wäre das Hotel nicht möglich. Man braucht auch den Businessweg, aber den braucht es in jedem Hotel.