Derzeit erfreut die Hattinger Laienbühne wieder mit begeisternden Theaterdarbietungen ihr Publikum. Inszeniert wird das fröhliche Stück „Außer Spesen nichts gewesen“. Damit knüpft die Laienbühne an die langjährigen Erfolge an.

Die Hattinger Theateraufführungen gibt es seit 1952, und sie sind über den Ort hinaus längst zu einem Markenzeichen geworden. Da verwundert es nicht, dass das Interesse an den Veranstaltungen auch in diesem Jahr sehr groß ist, was den Vorsitzenden und Gesamtorganisator Horst Leiber sehr freut.

Talentierte Darsteller haben zum Teil mehrjährige Erfahrung

Ingmar Speck, langjähriger Spielleiter, hat mit dem Titel wieder eine gute Auswahl getroffen. Er kann auf eine in der Mehrzahl seit Jahren bewährten Zahl von talentierten Darstellern setzen, um die Handlung treffend in Szene zu setzen. Alle Akteure überzeugten wie auch bei den bisherigen Darbietungen wieder mit ihrer schauspielerischen Darstellungskunst und ausdrucksstarker Mimik bei einem beeindruckenden Bühnenbild. Starker Beifall war der verdiente Lohn für die beispielhaften Leistungen.

Das Lustspiel handelt von einer Familie, deren Mitglieder alle kurz vor der Abreise stehen. Doch da gibt es Schwierigkeiten zuhauf: Ein Teil der Familienmitglieder zögert aus verschiedenen Gründen abzureisen. Doch der Vater Gottfried (Markus Sterk) setzt alles daran, dass alle verreisen. Er will sich in der „sturmfreien Zeit“ mit Natascha (Jennifer Schlesinger) aus dem zwielichtigen Gewerbe vergnügen.

Doch seine Vorbereitungen werden von der Nachbarin Henneliese ( Ulla Speck ) durchkreuzt, und da klingelt auch noch andauernd der Paketbote Martin (Maik Petrowski-Benat). Opa Gustav (Herbert Hensler ) täuscht seine Reise ebenfalls nur vor, um die sturmfreie Bude für ein Gelage mit Freund Max (Christian Westhoff ) zu nutzen. Mutter Frida (Sandra Giner) fällt in Ohnmacht.

So herrscht das blanke Chaos, weil jeder versucht, durch wilde Geschichten sein Geheimnis zu vertuschen. Schließlich stellt sich heraus, dass Yogi (Tobias Bräunlinger) und Nastascha Betrüger sind. Tochter Sabrina erteilt dem Vater und Mutter Elisabeth (Britta Benat) eine heilsame Lektion und kommt als Happy End mit dem Paketboten Martin zusammen.