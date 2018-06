Textilmarkt mit Bistro befürwortet

Das Immendinger Gebiet für großflächigen Einzelhandel im Bereich „Am Freizeitzentrum“ wird weiter komplettiert. Der Gemeinderat gab bei seiner jüngsten Sitzung das Einvernehmen zu einem Bauantrag für die Erstellung des Modemarkts „Takko“ auf der noch freien Fläche neben dem Drogeriemarkt „dm“.

Ergänzt wird die Neuansiedlung durch eine Bäckerei mit Café und Imbiss. Auch eine Terrasse für die Bewirtung der Besucher des neuen Bistros ist auf der vorhandenen Baufläche geplant. „Das große Grundstück zwischen dem Edeka-Markt und Lidl ist geteilt worden“, so Ortsbaumeister Rainer Guggemos bei der Sitzung. Auf dem ersten Teil des Areals, auf dem sich einst die Tennisanlage befand, hatte sich bereits das Drogeriefachgeschäft „dm“ angesiedelt. „Nun kommt noch ein Textilfachmarkt mit Bäckerei, Imbiss und Terrasse“, sagte Guggemos. Für beide Märkte sei ein gemeinsamer Parkplatz mit insgesamt 62 Stellplätzen angelegt.

Das neue Modemarktgebäude erhält eine asymmetrische Form, was vor allem an der im rückwärtigen Bereich verlaufenden Bahnlinie liegt. Die Gebäudegrundfläche beträgt rund 700 Quadratmeter. Davon sind 500 Quadratmeter Modemarkt-Verkaufsfläche. 200 Quadratmeter entfallen auf die Bäckerei mit Bistro. Östlich angrenzend an die Bäckerei entsteht die Terrasse mit Abmessungen von acht auf zehn Meter für die Café-Besucher.

Der Haupteingang des neuen Markts orientiert sich wie bei den Nachbarn in Richtung Bundesstraße. Da das Marktgebäude sich im Bereich des Bebauungsplans „Am Freizeitzentrum“ befindet, der eigens für die Ansiedlung von Einzelhandel in größerem Stil ausgelegt wurde, empfahl die Verwaltung dem Gemeinderat, das Einvernehmen zu dem Projekt zu erteilen, das einstimmig gegeben wurde. Für die drei Meter außerhalb der Baugrenze liegende Eingangsüberdachung wurde ebenfalls eine Freigabe erteilt.

Bürgermeister Markus Hugger wies noch darauf hin, dass es sich bei den beiden angesiedelten Märkten „dm“ und „Takko“, um zwei unterschiedliche Investoren handele, da das Grundstück für einen einzelnen Markt zu groß gewesen wäre. Nur bei der Anlage der Parkplätze habe man bereits im vorab die notwendige Infrastruktur für beide Einzelhandelsgeschäfte geschaffen.

Die Entscheidung zur Baugenehmigung trifft das Landratsamt Tuttlingen. (jf)