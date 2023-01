Teufelweihe: Zimmerer Dorffasnet legt los

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dreikönigstag ging es mit der Zimmerer Dorffasnet bereits schon richtig los. Der Auftakt bildete vor der passenden Kulisse des Dorfbrunnens wieder die Teufelweihe. Obgleich es in diesem Jahr mit Marei Hofstetter nur eine Aspirantin gab, welche den närrischen Akt zu überstehen hatte, um in den Stand der Hästräger der Teufelsbrut zu gelangen, zog Narrenpfarrer Daniel Seeh das volle Programm des Rituals durch.

Er sprach die passende Verse, basierend auf den Elementen Feuer und Wasser. Die Sage um das Treiben der Köhler beim ehemaligen Kloster Amtenhausen, dem verbrieften Ursprung der Teufelsbrut, wurde der neue Teufelin vom Oberköhler Eckart Keller eingepredigt. Ihre Tauglichkeit und das Lodern des Höllenfeuers in ihr, musste zunächst überprüft werden. Eckart Keller war es auch, der ihr symbolisch das Feuer reichte, indem er ihr Gesicht schwärzte und feststellte „Das Feuer brennt“. Der Höllenhund (Patrick Brunner) wusch ihr das Gesicht mit Brunnenwasser wieder rein.

Die Voraussetzungen für die Weihe waren nun perfekt. Narrenpfarrer Seeh konnte diese vollziehen. Mit dem Schwur auf den Oberteufel (Daniel Vögele) „Ab heute will ich ein Teufel sein“, besiegelte die Geweihte feierlich die Zugehörigkeit zur Brut. Zur Gestaltung des Aktes trugen die Klänge der Narrenkapelle ebenso bei wie die von dem Paterchor, in diesem Jahr durch zwei Nonnen verstärkt, zu Gehör gebrachten Weisen bei.

Wortgewaltig nutzte Bruno Au die Gelegenheit, die Losverkäufer der diesjährigen Fasnet vorzustellen. Teufelchef Julian Wüst, der zum Auftakt eine große Zuschauerkulisse begrüßt hatte, gab den Verkäufern entsprechende Anweisungen wie kein Haus und keine Hütte auszulassen und Einlass zu begehren. Er überreichte den Losverkäufern auch die notwendige Ausrüstung, wie beispielsweise große Beutel, die durch den Verkauf bis zum Rand mit Euros gefüllt sein sollen.