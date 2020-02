Teufelsbrut: Zahlreiche Orden und Ehrenzeichen werden verliehen

Orden und Ehrenzeichen in großer Zahl für langjährige Mitglieder der Teufelsbrut hat es am Donnerstag beim Hemdglonkerball gegeben. In Vertretung des erkrankten Teufelchefs Julian Wüst konnten die Vorstandsmitglieder Marie-Therese Wendel und Bruno Au mit dem Verdienstorden der Teufelsbrut auszeichnen: für zehn Jahre bei den Aktiven Fabian Schwarz und Christian Beiser, für 20 Jahre Martin Steinhart, Marlies und Harald Lösel, Brigitte und Eckard Keller und Thorsten Gut. Für 25 Jahre Christian Vögele, Sandra Schichtmann, Simone Roßhart. Für 25 Jahre als passive Mitglieder sind Angelika Münzer, Evelyn Heppler, Klaus Gusche geehrt worden.

Landvogt Raily Mink konnte zusätzlich die Verdienstmedaille der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee in Silber beziehungsweise Gold überreichen an: Thorsten Gut, Brigitte und Eckard Keller, Marlies und Harald Lösel, Martin Steinhart, Simone Roßhart, Patrick Brunner, Manfred Heise, Stefan Klostermann, Andreas Weiler. Zu ehren waren mit der Verdienstmedaille der Narrenvereinigung zudem Oliver Heizmann, Sandra Schlichtmann und Christian Vögele.