Teufelsbrut: Willkommen im Märchenwald

Punkt 11.11 Uhr markierte die Zimmerer Teufelsbrut am Sonntag den Start in die bevorstehende närrische Saison. Aus Vorschlägen von der von Teufelchef Joachim Gugel geleiteten Mitgliederversammlung wurde mehrheitlich das Fasnetmotto beschlossen: „Zauberer, Feen und mystische Gestalten willkommen in unserem Märchenwald“.

Das von Gugel und Schriftführerin Claudia Lange präsentierte Fasnetsprogramm wurde einstimmig angenommen. Der Auftakt erfolgt am Dreikönigstag. Um 11 Uhr startet die Teufel- und Köhlerweihe mit Kindermaskenausgabe auf dem Dorfplatz. Am Schmotzige Dunschtig wird mit einem vollen Programm auch der Narrenbaum aufgestellt. Um 15 Uhr steigt der Kindernachmittag.

Dem Hemdglonkerumzug schließt sich der Hemdglonkerball an. Vor dem bunten Abend am Samstag ist wieder die Messe der Narren in der Pfarrkirche. Am Sonntag wird der Umzug von der Mengener Narrenzunft bereichert. Den großen Tag bildet der Montag mit dem Umzug und den Vorführungen auf dem Dorfplatz. Am Dienstag gibt es das Teufelrennen und den Kehrausball nach dem Fackelumzug.

Die Teufel beteiligen sich auch am Nachtumzug des Narrenvereins Reichenau, der Jubiläumsparty der Hewenschreck, dem Festumzug in Volkertshausen und den Veranstaltungen der Narrenzunft in Königsheim.

Bei der für den 13. April terminierten Generalversammlung kündigte Teufelchef Joachim Gugel personelle Veränderungen an. Er und Beisitzer Daniel Seeh stellen sich nicht mehr zur Wahl.