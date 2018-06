Tennisclub Immendingen feiert runden Geburtstag

Bei einer Feier am Sonntagnachmittag hat der Tennisclub Immendingen auf vier Jahrzehnte seines Bestehens zurückgeblickt. Eine große Zahl der Mitglieder und Neumitglieder traf sich am neuen Tennisclubheim zu einem Sektempfang, an den sich ein Turnier und ein Zusammensein in lockerer Runde anschloss.

Vorsitzende Ulrike Graupner zog zu Beginn der Feier die Bilanz der vergangenen 40 Jahre, in denen der Tennisclub manches Auf und Ab erlebte. Derzeit hat der Verein rund 90 Mitglieder. Von den neuen Tennisplätzen auf dem Talmannsberg ging seit dem vergangenen Jahr ein positiver Impuls für die Mitgliederentwicklung aus.

Graupner erinnerte in ihrer Rede an die Gründerzeit des Vereins, der 1978 von Friedrich Sonntag ins Leben gerufen wurde. „Damals kamen alle zusammen, die Lust am Tennissport hatten“, sagte sie. Ein Jahr später wurden die ersten beiden Tennisplätze gebaut. Als Vereinsheim diente eine alte Baracke. Der folgende Tennisboom, der seine Ursache in den Erfolgen von Boris Becker und Steffi Graf hatte, führte zeitweise dazu, dass der Tennisclub einen Aufnahmestopp für Mitglieder erlassen musste. Es wurden zwei weitere Tennisplätze gebaut. Besonders stolz war der Club dann auf das mit viel Eigenarbeit ab 2000 gebaute Tennisheim, das 2002 eingeweiht wurde.

Dann allerdings startete mit dem Bau von Lidl die Entstehung des heutigen Einkaufszentrums, so dass der Tennisclub sich einschränken und die beiden neuen Plätze abgeben musste. Später entstand an deren Stelle nur noch ein neuer Platz, weil der Tennisboom nachgelassen hatte. Das endgültige Aus für Tennisanlage und Clubheim im Freizeitzentrum kam mit der Ansiedlung des dm-Drogeriemarkts.

Nach anfänglichem Zögern willigte der Tennisclub schließlich in den Umzug auf den Talmannsberg ein. Seit rund einem Jahr wird nun auf den drei neuen Plätzen gespielt. Das neue Clubheim wurde in der ehemaligen Bundeswehr-Sporthalle geschaffen. Ulrike Graupner zur neuen Heimstätte des Tennisclubs: „Wir haben es hier wunderbar, fast wie im Urlaub.“

In jüngster Zeit seien nun rund 30 Mitglieder neu aufgenommen worden, so die Vorsitzende, die darauf hofft, vielleicht wieder einmal eine richtige Mannschaft aufstellen zu können. Viele der Neuen beteiligten sich zumindest an dem Tennisturnier, das dem Empfang folgte. Abends klang die Feier mit einem Grillhock am offenen Feuer aus.