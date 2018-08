SVI steht in Königsfeld vor hoher Hürde

Der SV Immendingen und der FC Gutmadingen starten am Wochenende in die Saison der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald. Während die Gutmadinger mit dem FC Weilersbach einen Aufsteiger empfangen, muss der SVI seine Visitenkarte beim FC Königsfeld abgeben.

FC Gutmadingen – FC Weilersbach (Samstag, 16 Uhr). Der letztjährige Tabellendritte hofft zum Start auf einen Heimsieg. Trainer Steffen Breinlinger, der beim FV Möhringen sportlich groß geworden ist, kann auf eine eingespielte Mannschaft bauen, da es im Kader nur einen Wechsel gegeben hat. Für Florent Berisha (zum SV Immendingen) kam Stefan Schmid vom FC Tannheim. Das Team um Torjäger Manuel Huber sollte stark genug sein, um auch in dieser Saison in der Spitzengruppe mitspielen zu können.

Der FC Weilersbach hat mit dem Aufstieg in der Relegation nach mehr als 30 Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Trainer Nunzio Pastore aus Tuttlingen kann auf einige neue Spieler bauen, darunter Björn Grathwohl (vom SV Wurmlingen) und Andreas Kerbel (früher SV Immendingen und SC 04 Tuttlingen).

FC Königsfeld – SV Immendingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Königsfelder haben sich für die neue Spielrunde einiges vorgenommen. Die Mannschaft des Trainerduos Jörg Holik und Jörg Klausmann hat sich mit Felix Fehrenbach (FC Triberg) und dem Ex-Tuttlinger Mario Giesler verstärkt. Giesler wechselte vom Landesliga-Absteiger DJK Villingen nach Königsfeld. Ein besonderes Augenmerk werden die Immendinger auf Aleksandar Novakovic richten müssen. Der ehemalige Villinger und Rottweiler Stürmer war in der vergangenen Runde mit 14 Treffern der erfolgreichste FCK-Torschütze.

Beim SV Immendingen lief in der Vorbereitung nicht alles rund. Im Verbandspokal gab es gegen den Landesligisten FV Walbertsweiler-Rengetsweiler mit einer ersatzgeschwächten Elf eine 1:9-Klatsche. Trainer Naser Berisha hofft, dass ihm am Sonntag wieder mehr Spieler seiner Stammelf zur Verfügung stehen als in den Testspielen.