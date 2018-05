SV Immendingen steht erstmals im Pokalfinale

Die Fußballer des SV Immendingen bestreiten am Donnerstag um 16 Uhr das Pokalendspiel des Bezirks Badischer Schwarzwald. Gegner auf dem Sportgelände des FC Königsfeld ist der Bezirksliga-Rivale FV Tennenbronn.

Für den FV Tennenbronn ist es die vierte Teilnahme an einem Endspiel in Folge. Im Vorjahr verlor Tennenbronn allerdings das Finale gegen den SV Geisingen. Zuvor gewann der FVT zweimal den Pokal und kam auch im Südbadischen Vereinspokal recht weit. Die Tennenbronner gelten wegen ihrer Pokalerfahrung als Favorit.

Für den SV TuS Immendingen ist das Finale um den Bezirkspokal Neuland. Allerdings standen die Immendinger in der Saison 1960/61 in der ersten Hauptrunde des süddeutschen Pokals. Gegen den damaligen Zweitligisten TSG Ulm gab es eine 1:10-Niederlage.

Carmine Italiano, Trainer des FV Tennenbronn, sieht sich mit seiner Mannschaft innerhalb der Punkterunde hinter den eigenen Erwartungen geblieben: „Deshalb ist unser Fokus jetzt ganz auf das Pokalfinale ausgerichtet. Dafür werden wir wieder mit vollster Konzentration an die bevorstehende Aufgabe herangehen. Dann wird sich weisen, ob wir mit unserem Engagement erneut den Pokal holen können. Jedenfalls werden wir eine gute Unterstützung unserer Fans bekommen. Es werden Fanbusse nach Königsfeld fahren.“ Bis auf zwei Spieler, die aus Verletzungsgründen oder beruflich fehlen, kann er auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Trainer Kadir Ibis vom SV TuS Immendingen sieht das Finale nicht als eine Doppelbelastung in der laufenden Punkterunde an: „Unsere Mannschaft ist körperlich auf einem guten Stand. Ich sehe das Finale eher so an, um weiter gut im Spielrhythmus zu bleiben. Im Vergleich zu den Punktspielen hat der Pokal stets seine eigenen Gesetze. Wir versuchen, gut aus dem Finale herauszukommen. Wie wir dann den Verlauf der Saison mit der Finalteilnahme wieder gut machen können, wird sich nach dem Spiel dann zeigen.“ Personell wird Kadir Ibis auf drei verletzte Spieler verzichten müssen. Ibis: „Zwei Spieler werden wieder nach ihrer Verletzungspause dazu kommen. Insgesamt hatte ich aber in der Rückrunde nie das Glück, zweimal in Folge mit dem gleichen Team auflaufen zu können.“

Zwei Spieltage vor Rundenende liegt der FV Tennenbronn mit 35 Punkten in der Tabelle auf dem zehnten Platz. Der SV Immendingen nimmt mit 27 Zählern den zwölften Rang ein. In den beiden Spielen gegeneinander sah der SVI nicht gut aus. In Tennenbronn gab es eine 1:5-Niederlage, das Heimspiel wurde sogar 0:6 verloren.