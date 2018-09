SV Immendingen läuft vergeblich an

Der SV Immendingen muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald warten. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Naser Berisha im Kellerduell dem FC Weilersbach 0:2. Die Gastgeber scheiterten an ihrer Abschlussschwäche.

Die Partie begann ohne langes Abtasten. Schon in der vierten Minute nutzten die Gäste eine Immendinger Nachlässigkeit in der Defensive und der ehemalige Wurmlinger Sascha Bippus traf zum 0:1. Doch die Gastgeber zeigten sich von diesem Treffer unbeeeindruckt. Die Immendinger spielten schnell nach vorne und bereits zwei Minuten später hätten die Gastgeber in Führung liegen können. Jaruka Ndow tauchte nach schönen Zuspielen zweimal über die rechte Seite alleine vor dem Weilersbacher Tor auf, schoss jedoch zweimal am Gehäuse vorbei.

Die Gastgeber, die phasenweise im Mittelfeld gut kombinierten, ließen nicht nach. Nach einem Angriff über mehrere Stationen bediente Marcel Winkler auf der linken Seite Atila Yüce, dessen Flachschuss der FCW-Keeper Luca Intili parierte. Zu diesem Zeitpunkt waren erst zwölf Minuten gespielt. Auch die nächste Möglichkeit gehörte dem Tabellenletzten. Mario Köhler, Dreh- und Angelpunkt im SVI-Spiel, setzte in der 20. Minute von der Mittellinie zu einem Sololauf an, umspielte dabei mehrere Spieler, scheiterte aber am Torhüter. „Wir hatten so viele Chancen“, haderte nach dem Schlusspfiff der SVI-Trainer Naser Berisha.

Die Gäste kamen vor dem Pausenpfiff nur noch zu zwei Möglichkeiten, doch beide Male verhinderte Kapitän Mario Sterk einen Gegentreffer. Zunächst fälschte er einen Schuss von Mike Köhler neben das Tor ab und einmal hinderte er im letzten Moment Bippus am erfolgreichen Torabschluss.

Zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Immendinger noch einmal viel Druck, drängten auf den Ausgleich. In der 50. Minute hatte Luca Intili mit einem Distanzschuss von Ndow große Mühe, der Nachschuss von Dennis Martin wurde von einem Abwehrspieler abgeblockt. In der 54. Minute fischte der Weilersbacher Torwart einen Freistoß von Winkler aus dem Eck.

Angriffsdruck erlahmt

Nach etwa einer Stunde erlahmte der Angriffsdruck der Gastgeber. Die Weilersbacher konnten die Partie nun optisch offen gestalten, Torchancen blieben nun aber rar. Björn Grathwohl schoss nach einem Eckstoß in der 77. Minute aus kurzer Distanz neben das Immendinger Tor. Auf der anderen Seite entschärfte Torhüter Intili in der 84. Minute nur mit Mühe einen 22-Meter-Schuss von Winkler.

Die Entscheidung fiel in der 86. Minute. Der Immendinger Argjend Islami ließ sich als letzter Feldspieler vom etwas robust attackierenden Massimiliano Intili den Ball abnehmen und der Weilersbacher Stürmer schoss an Torhüter Flamur Mehmetaj vorbei zum 0:2-Endstand ein.

„Wir haben spielerisch nicht so überzeugen können. Es war ein glücklicher Sieg“, sagte der aus Tuttlingen stammende Weilersbacher Trainer Nunzio Pastore.

SV Immendingen: Flamur Mehmetaj, Mario Sterk, Argjend Islami, Atdhedon Mehmetaj, Florent Berisha, Marcel Winkler, Atila Yüce (ab 46. Minute) Dennis Martin), Dardan Zejnullahu (73. Marius Diesmar), Mario Köhler, Jaruka Ndow (83. Lutz Neumann), Ilir Vokshi. - FC Weilersbach: Luca Intili, Mike Köhler, Andreas Köhler, Manuel Federl, Simon Neininger (72. Björn Grathwohl), Mike Baumann, Daniel Rehnert, Pascal Grathwohl, Sascha Bippus (87. Soner Kilic), Massimiliano Intili (90.+3 Andreas Kerbel), Rocco Pastore. - Tore: 0:1 (4. Minute) Sascha Bippus, 0:2 (86.) Massimiliano Intili. - Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen). - Zuschauer: 200. - Gelbe Karten: 1/2.