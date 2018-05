SV Immendingen gewinnt Bezirkspokal

Großer Jubel beim SV Immendingen: Der Fußball-Bezirksligist gewann am Donnerstag das Endspiel um den Pokal des Bezirks Badischer Schwarzwald gegen den gleichklassigen FV Tennenbronn 4:2. 1000 Zuschauer hatten das Fiunale auf dem Sportgelände des FC Königsfeld verfolgt.

Für den FV Tennenbronn fing es verheißungsvoll an. Über einen schönen Spielzug kam der Ball zu Ferdinand Fleig, der die frühe Führung in der dritten Minute erzielte. Immendingen zeigte sich jedoch nicht geschockt. Und nach einer Hereingabe in den Tennenbronner Strafraum glich der SVI in der elften Minute aus. Dabei verlängerte Fabio Lehmann den Schuss unglücklich ins eigene Netz. Immendingen legte bereits in der 18. Minute zum 2:1 nach. Nach einem Paß in die Schnittstelle der Abwehr von Tennenbronn traf Dennis Martin ins Netz. Es ging wahrlich Schlag auf Schlag, wie der Platzsprecher meinte.

In dem intensiven Spiel ließen dann beide Abwehrreihen erst einmal nur wenig zu. Dann aber schlug Jaruka Ndow innerhalb fünf Minuten zweimal zu. Erst nutzte er nach einem abgeblockten Schuss von Dennis Martin seine Chance aus zwölf Metern traf zum 3:1 in der 36. Minute halbhoch ins Netz. Und erneut war er bei einem Abpraller zur Stelle und erzielte die Immendinger 4:1-Halbzeitführung.

Tennenbronn stellte zur zweiten Hälfte auf ein 4-3-3-System um. Das trug bereits in der 55. Minute Früchte, als Oliver Hilser nach einer Freistoßflanke aus zehn Metern auf 2:4 verkürzte. Markus Broghammer vergab in der 58. Minute eine klare Chance zum 3:4. Tennenbronn drängte weiter, Immendingen fuhr seine Konter. Pascal Wegner im Tor des FV Tennenbronn verhinderte in der 86. Minute noch das 5:2 für Immendingen mit einer Parade. Auf der Gegenseite war Torhüter Ali Aslanbas einen Schritt schneller als Markus Dold und so blieb es letztlich beim 4:2-Sie für den SV TuS Immendingen.

Trainerstimmen

Kadir Ibis (SV TuS Immendingen): „Wir wussten, dass es im Vergleich zur Punkterunde ein anderes Spiel geben würde. Wir haben über die 90 Minuten das gespielt, was wir können, Wir sind relativ sicher gestanden und haben unser System diszipliniert durchgezogen. Ein Kompliment an mein Team. Das läuferisch und kämpferisch voll mitgehalten hat. Wir haben uns auf das Spiel von Tennenbronn gut eingestellt und konnten auch offensiv positive Akzente setzen.“

Carmine Italiano (FV Tennenbronn): „Mit den ersten zehn Minuten von uns war ich recht zufrieden. Da haben wir alles gut gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Doch mit dem 1:1 und danach waren wir einfach nicht präsent genug.“

FV Tennenbronn: Wegner, Ferdinand Fleig (ab 61. Minute Roth), Lehmann, Demel, Bastiansen, Broghammer, Manuel Hilser, Pfundstein (46. Dold), Benjamin Moosmann, Oliver Hilser (65. Storz), Julian Fleig (75. Kimmich). - SV TuS Immendingen: Aslanbas, Sterk, Mehmetaj, Islami, Vokshi (ab 64. Minute Yüce), Lappanese, Martin (83. Rau), Köhler (76. Henning), Ndow, Wiedmann, Weiß (57. Zejnullahu). - Tore: 1:0 Ferdinand Fleig (3.), 1:1 Eigentor Fabio Lehmann (11.), 1:2 Dennis Martin (18.), 1:3, 1:4 Jaruka Ndow (36., 41.), 2:4 Oliver Hilser (55.). - Schiedsrichter: Tobias Doering (Brigachtal). - Zuschauer: 1000.