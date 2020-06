Straftaten in Immendingen rückläufig

2019 hat es in Immendingen weniger Straftaten und weniger Unfälle gegeben. Das geht aus der Kriminal- und Unfallstatistik hervor, die von der Polizeidirektion Konstanz aktuell an die Gemeinde Immendingen übermittelt wurde. Die Gemeindeverwaltung informierte den Gemeinderat über die neuen statistischen Zahlen, die als „unauffällig“ beurteilt wurden. Bürgermeister-Stellvertreterin Monika Kienzle hatte als ehemalige Rektorin einen besonderen Blick auf die Tatverdächtigen unter 21 Jahren und äußerte sich zufrieden, dass auch bei diesen Daten die zahlen rückläufig waren.

Insgesamt wurden 2019 in Immendingen 238 Straftaten verübt. 2018 waren es noch 256 Delikte, was einen Rückgang um sieben Prozent bedeutet. Mit 173 aufgeklärten Straftaten lag die Aufklärungsquote der Polizei Tuttlingen und Immendingen bei 72,7 Prozent und erreichte damit den gleichen Wert wie schon 2018. Die Zahl der ermittelten Straftäter betrug 161 (2018: 153). Nicht deutsche Tatverdächtige waren es im letzten Jahr 58 oder 36 Prozent (2018: 47 beziehungsweise 30,7 Prozent). Bei den Tatverdächtigen handelte es sich 2019 um 33 Personen unter 21 Jahren (minus sieben), davon vier Kinder (minus zwei), 13 Jugendliche (minus drei) und 16 Heranwachsende (minus zwei).

Die einzelnen Deliktsbereiche der Kriminalstraftaten, die im Gebiet Immendingen verübt wurden, sehen im Detail wie folgt aus (in Klammern die Zahlen von 2018): Zwei Sexualstraftaten (eine), 35 Rohheitsdelikte (28), 41 Diebstahlsdelikte (51), 80 Vermögens- und Fälschungsdelikte (78), drei Verstöße gegen das Ausländer- und Asylverfahrensgesetz (zwei), kein Fall von Wirtschaftskriminalität (einer), 14 Rauschgiftdelikte (31), 24 Fälle von Straßenkriminalität (32) und insgesamt neun Delikte im Bereich Gewaltkriminalität (drei).

Im vergangenen Jahr haben sich laut Unfallstatistik auch deutlich weniger Unfälle im Gemeindegebiet ereignet. Die Zahl sank laut Polizeipräsidium Konstanz von 71 auf 48 Unfälle, was in etwa dem Fünf-Jahres-Schnitt von 47 Unfällen entspricht. 2019 waren es 34 Unfälle mit Sachschaden (2018: 53). Rückläufig waren auch die Unfälle mit Personenschaden. Sie sanken von 18 auf 14. Verkehrstote gab es 2019 keine, während 2018 noch ein Mensch in Folge eines Unfalls starb. Schwerverletzte wurden bei 2019 bei zwei Unfällen registriert, im Vorjahr gab es bei sieben Unfällen Schwerverletzte. Unfälle mit Leichtverletzten gab es insgesamt in 15 Fällen. 2018 waren es noch zwölf Unfälle mit Leichtverletzten.