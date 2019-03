Strähnchen färben und Haare schneiden: Im zweiten Anlauf zum Traumberuf

Im Landkreis Tuttlingen gibt es derzeit 38 Friseur-Lehrlinge, zwei davon sind Männer. Wie Muriel Claus, Pressesprecherin bei der Handwerkskammer Konstanz, mitteilt, werden elf Auszubildende aus dem Landkreis Tuttlingen zur Gesellenprüfung antreten. „Insgesamt legen jährlich rund 70 Friseurinnen und Friseure aus unterschiedlichen Regionen ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Konstanz ab“, schreibt sie. Zum Vergleich: Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es laut Claus 58 Friseur-Azubis, darunter sind 15 Männer.

155 Friseurbetriebe, mit Filialen, gebe es im Kreis Tuttlingen. Die angehenden Friseure werden an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen unterrichtet. „Der Unterricht findet an anderthalb Tagen in der Woche statt. Hier stimmt sich die Schule mit der Innung ab, um die betrieblichen Abläufe optimal berücksichtigen zu können“ so Claus weiter. Auf Nachfrage teilt sie mit, dass es im Schwarzwald-Baar-Kreis 253 Friseurbetriebe (mit Filialen) gibt.

Mehr als 30 Prozent der Ausbildungsverträge im Friseurhandwerk werden vorzeitig gelöst, die meisten in der Probezeit, sagt die Pressesprecherin in Bezug auf die Abbruchquote. „Die Ausbildungsexperten der Handwerkskammer Konstanz raten daher dringend, im Vorfeld der Berufsentscheidung Praktika zu absolvieren, um die eigenen Fähigkeiten zu erproben und die Vorstellungen vom Beruf mit den tatsächlichen Anforderungen abzugleichen“, weist Claus hin.

In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Azubi-Zahlen im Friseurhandwerk im Landkreis Tuttlingen wie folgt entwickelt: In 2014 haben 19 Auszubildende ihre Lehre begonnen, 2015 waren es 21, im Jahr darauf 20. 2017 starteten 23 Lehrlinge, im vergangenen Jahr waren es 16. „Da nicht jeder Betrieb in jedem Jahr ausbildet, sind kleine Schwankungen normal“, erläutert Claus. Allerdings gelte auch beim Friseurhandwerk, „dass die sinkenden Schülerzahlen in Verbindung mit dem anhaltenden Trend zum Studium die Suche nach Nachwuchskräften erschwert.“ Deswegen, so Claus weiter, setzten Handwerksorganisationen, Schulen und Betriebe „auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Ausbildungsqualität.“