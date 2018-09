Spendenrekord für Klinik Tannheim

Mit 113 teilnehmenden Maschinen und 124 Fahrern und Beifahrern hat die neunte „Motorradausfahrt für mehr Menschlichkeit“ für die Nachsorgeklinik Tannheim einen Rekordspendenbetrag von 4102 Euro erbracht.

Der Immendinger Bürgermeister Markus Hugger, der die inzwischen regional bekannten Motorradtouren organisiert, übergab die Spende beim Mittagsstopp an den Leiter der Klinik, Roland Wehrle. Im weiteren Verlauf der Fahrt, die in den Abendstunden mit einer wohlbehaltenen Rückkehr nach Immendingen endete, erhielt die Gruppe bereits die erste Spende für die Ausfahrt 2019. Da es sich bei dieser Tour um die zehnte handeln wird, plant Markus Hugger schon jetzt einige Besonderheiten zum „Jubiläum“.

„Die neunte Ausfahrt für mehr Menschlichkeit war eine außergewöhnlich gelungene Tour, die ohne Zwischenfälle und völlig reibungslos ablief“, so Hugger in seiner Bilanz am Montag. „Auch das Wetter hat sehr gut mitgespielt.“ An allen Stationen seien die Motorradfahrer herzlich empfangen worden.

Erster Halt war am Talhof im Donautal, wo sich die Familie Frey und ihre Helfer um das Frühstück für die Biker kümmerten. Durch die Baar ging es dann zum wichtigsten Ziel der Reise, der Nachsorgeklinik für schwer kranke Kinder in Tannheim bei Villingen-Schwenningen.

Kinder bestaunen Motorräder

Dort war man besonders gut auf die über hundert Gäste vorbereitet. Klinikleiter Roland Wehrle begrüßte die Teilnehmer. Es gab sogar eine musikalische Einlage für die Motorradfahrer. Dann überreichte Markus Hugger ein Kuvert mit den 4102 Euro, die aus den Teilnehmerbeiträgen für die Tour sowie weiteren Spenden zusammengekommen waren. Im Lauf der Mittagspause hatten die kleinen Patienten der Klinik Gelegenheit, die Maschinen zu bestaunen und einmal kleine Runden als Sozius zu drehen.

Auf Begeisterung stießen die beiden Polizeimotorräder der Beamten Au und Lehmann, aber auch die eindrucksvollen Goldwing-Maschinen.

Die Rückfahrt erfolgte über Hammereisenbach und den Hochschwarzwald nach Grafenhausen, wo bei der Brauerei Rothaus nochmals ein Rastpunkt war. Für die dortige Bewirtung hatten die Motorradfahrer eigentlich extra bezahlt. Statt des Gesamtbetrags von 320 Euro nahmen die Gastgeber jedoch nur hundert Euro an. Die übrigen 220 Euro wurden gleich wieder für die Spendenkasse der nächsten Tour zurückgegeben. Über Bonndorf, Wutach und Blumberg erreichten die Tourteilnehmer schließlich Immendingen. Abschluss wurde an der Donaublickhütte gefeiert, wo die Reservistenkameradschaft unter Leitung von Udo Tietz bewirtete.