Spenden vom Brennerhof gehen an Waisenhaus

Zum zehnjährigen Bestehen des Brennerhofes in Immendingen haben Brigitte Müllerschön und Klaus Kiefer Ende vergangenen Jahres eine kleine Feier für Gäste und Freunde organisiert. Diese war auch offizieller Auftakt für einen kleinen „Spendenmarathon“. Die Spenden kommen dem Projekt des Möhringers Sebastian Braun für den Neubau einer Schule in Indien zugute. Am Dienstag konnten sie ihm einen Scheck in Höhe von 2000 Euro überreichen.

Das Projekt von Braun liegt in Andhra Pradesh einem Bundesstaat in Südostindien. Hier befindet sich das Kinderheim „Licht des Lebens“, das vom Verein „Helfen wo Christen leiden“ gebaut wurde und unterstützt wird. Gegründet wurden der Verein und das Heim von Hans Martin Braun, dem Vater von Sebastian Braun.

Neben dem Kinderheim soll nun eine neue Schule entstehen. „Eine Schule mit zwei Kindergartenklassen sowie einer ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse“, berichtet Sebastian Braun. „Die Idee ist, dass auch Kinder von indischen Familien diese englischsprachige Schule besuchen, allerdings gegen ein monatliches Schulgeld. Für den Betrieb der Schule, Lehrer, Essen und mehr, benötigen wir monatlich etwa 1500 Euro. Durch das Schulgeld mittelständischer indischer Familien wollen wir erreichen, dass sich die Schule selbst tragen kann.“ Mit den Spenden aus dem Brennerhof sollen unter anderem die Innenausstattung, Bücher und Hefte für die Kinder des Waisenhauses finanziert werden.