Spatenstich für Daimler-Prüfzentrum

Die Daimler AG startet am Donnerstag, 19. Februar, mit einem groß angelegten, offiziellen Spatenstich auf dem Kasernengelände die Bauphase für das Prüf- und Technologiezentrum Immendingen. Der Konzern investiert rund 200 Millionen Euro, 300 Arbeitsplätze sollen entstehen.

An die 300 Gäste aus Politik und Verwaltung werden die abgeschlossenen Bauvorbereitungen und den Übergang in die Bauphase mit Daimler feiern. Zu dem Spatenstich werden auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Thomas Weber, Vorstand der Daimler AG für Konzernforschung und Entwicklung Mercedes-Benz Cars, der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Wahlkreisabgeordnete Volker Kauder, der Fraktionschef der CDU im Landtag und Landtagsabgeordnete Guido Wolf sowie Landrat Stefan Bär und Bürgermeister Markus Hugger erwartet. Die Bedeutung Immendingens als künftiger Forschungs- und Entwicklungsstandort wird noch dadurch betont, dass Daimler-Vorstand Weber Ministerpräsident Kretschmann beim Spatenstich seinen neuen Dienstwagen, einen Mercedes-Benz S 500 Plug-in Hybrid, übergibt.

„Der förmliche erste Spatenstich wird für Immendingen sicherlich ein Tag mit besonderer Symbolkraft sein, der in die Geschichte der Gemeinde eingeht“, erklärte Bürgermeister Markus Hugger. Er messe dem Ereignis eine ähnliche Bedeutung bei, wie den wichtigen Entscheidungen im Vorfeld – angefangen vom Abzug der Franzosen, dem Beschluss zur Schließung der Kaserne oder den finalen Beschlüssen zur Baugenehmigung für das Prüfzentrum. Der Termin des Spatenstichs habe für die Nachwelt in Immendingen gewissermaßen „prägenden Charakter“, auch wenn mit den ersten Arbeiten an dem 200-Millionen-Projekt bereits Ende 2014 begonnen worden sei, so Hugger.

Für das Prüfzentrum werden seit vergangenen Herbst bis 2018 auf einer der größten Baustellen Europas 56 Kilometer Straßen, zwölf Kilometer Schotterwege sowie 34Einzelbauwerke realisiert. Angesichts der Dimensionen des Projekts sind Eingriffe und Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu vermeiden. Mit umfangreichen Luft-, Boden-, Wasser-, Klima- und Lärmgutachten und einer einjährigen Umweltkartierung ließ Daimler diese Folgen ermitteln und beugt durch Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen vor. (jf)