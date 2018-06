So werden die Flüchtlinge Immendingen leben

Im Rahmen der Bürgerversammlung am Donnerstagabend hat Regierungsdirektor Ansgar Fehrenbacher in einem Vortrag erläutert, wie die Unterbringung der zunächst am Wochenende 600 Flüchtlinge auf dem Gelände der Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne in Immendingen aussehen soll. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hatte von bis zu 1200 Flüchtlingen gesprochen, die in der neuen Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle unterkommen sollen.

Die drei Gebäude, die für die BEA hergerichtet werden, werden als Charly I, Charly II und Charly III bezeichnet. Sie sollen einen eigenen Zugang zur Straße bekommen und vom restlichen Kasernengelände durch einen Zaun getrennt werden. So soll sichergestellt werden, dass niemand unbefugt militärisches Gelände oder die Daimler-Baustelle betreten kann.

Die Stuben sollen mit doppelt so vielen Flüchtlingen wie Soldaten belegt werden, erklärte Bärbel Schäfer bei der Versammlung am Donnerstag. Auf dem Gelände wird ein Gesundheitsdienst eingerichtet, vier Mitarbeiter des Regierungspräsidiums werden sich vor Ort um die Flüchtlinge kümmern. Auch die Soldaten werden, so Ansgar Fehrenbacher, in die Betreuung miteinbezogen.

Die Landesregierung hat mehrfach betont, dass die BEA Immendingen bis spätestens zum 31. März kommenden Jahres wieder aufgelöst werden soll. Dann will die Daimler AG, die dort ihr neues Prüf- und Technologiezentrum baut, mit vorbereitenden Maßnahmen loslegen, bevor im Oktober 2015 die alten Kasernengebäude abgerissen werden sollen.