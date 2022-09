Seit Tagen vermisst: So läuft die Suche nach Jennifer H. aus Immendingen

Mehr als hundert Beamte der Bereitschaftspolizei, Feuerwehrleute, DRK-Retter, Suchhunde und Freiwillige sind am Mittwoch an einer Suchaktion nach der vermissten Jennifer H. aus Immendingen beteiligt. Zwei große Waldgebiete bei der Donaugemeinde werden durchkämmt. Doch noch immer fehlt von der Frau jede Spur.

Fast scheint es ein wenig, wie die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Obwohl die Aktion von der Polizei gut koordiniert wird, kann man sich nur schwer vorstellen, dass die Vermisste auf der riesigen, teils fast undurchdringlichen Waldfläche rund um den nahe Immendingen gelegenen Berg Höwenegg tatsächlich gefunden wird.

Am 22. August verliert sich ihre Spur

Die Angehörigen der 32-jährigen Immendingerin sind noch immer sehr in Sorge um die Frau. Sie wurde zuletzt am 21. August gesehen, hat am Folgetag noch einmal telefoniert. Danach verliert sich ihre Spur. Seit 31. August läuft die offizielle Vermisstensuche der Polizei nach Jennifer. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr etwas zugestoßen ist, oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet“, so lautet die erste Suchmeldung.

Der Sucheinsatz beginnt. Beamte der Bereitschaftspolizei starten mit ihren Fahrzeugen beim Immendinger Feuerwehrhaus. (Foto: Jutta Freudig)

Am Dienstagnachmittag fällt dann bei der Polizei die Entscheidung, dass es eine Suchaktion nach der vermissten Frau geben wird, wie Polizeisprecher Marcel Ferraro berichtet. Zur Einsatzbesprechung kommt die Führungsgruppe der mehr als hundert Suchkräfte am Mittwochmorgen, um 10 Uhr im Immendinger Feuerwehrhaus zusammen. Draußen wartet eine große Zahl von Mannschaftstransportern der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal und Umkirch.

Das wird keine einfache Suche. Hans-Dieter Schwarz

Schon 20 Minuten später beginnt die Suchaktion nach der Vermissten, an der neben den rund 50 Bereitschaftspolizisten Helfer der Feuerwehr Immendingen, des DRK, Rettungshundeführer mit sogenannten Mantrailer-Hunden und Freiwillige beteiligt sind. Selbst die Wasserschutzpolizei ist im Einsatz und sucht im Bereich der Donau.

Am Wanderparkplatz Höwenegg beim Gundelhof ist der erste Sammelpunkt für Fahrzeuge und Helfer. Koordiniert wird die Suchaktion durch das Kriminalkommissariat Tuttlingen. Die Leitung des Einsatzes hat Kriminalhautkommissar Hans-Dieter Schwarz.

„Das wird keine einfache Suche“, prophezeit Polizeisprecher Ferraro, während die sich die einzelnen Suchtrupps bilden und in verschiedene Richtungen in die Wälder rund um den Höwenegg starten.

Weitere Suchaktion beim Kratersee

Vor Ort an einem der Suchpunkte im Waldgebiet formiert sich auf einem Waldweg eine Linie aus Polizeibeamten. Sie sind mit Suchstöcken ausgestattet. Eine der Polizistinnen gelangt schon nach ein paar Schritten im dichten Gebüsch unerwartet an einen Abhang und stürzt ein Stück ab.

Einem anderen Helfer gelingt es nur schwer, überhaupt durch das grüne Dickicht zu kommen. Rasch hat sich die große Gruppe im Wald verteilt, ständig auf der Suche nach der vermissten Frau.

Die Polizisten der Bereitschaftspolizei sind mit Suchstöcken ausgestattet, die sie in den Waldgebieten einsetzen. (Foto: Jutta Freudig)

Eine weitere Station der Aktion befindet sich direkt beim Kratersee des Höwenegg. In einem der Einsatzfahrzeuge wird die Suche genau dokumentiert. Polizeiautos an dieser Stelle, an der sonst nur Wanderer und Touristen die Landschaft genießen, mitten im Naturschutzgebiet, sind sehr ungewöhnlich. Irgendwo im Wald hört man die Stimmen der Helfer. Auch ein Hundeführer ist in diesem Bereich mit seinem Vierbeiner auf der Suche nach der 32-Jährigen.

Bis zum Schluss bleibt die Suchaktion laut Information von Polizeisprecher Ferraro ohne ein Ergebnis.