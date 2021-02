So hat ein junger Mann aus Togo die schwäbische Fasnet für sich entdeckt

In diesen Jahr ist durch Corona vieles anders als sonst - auch bei der Fasnet. Trotzdem möchten wir über die närrische Zeit berichten. In loser Folge wollen wie Ihnen die engagierten Menschen in den Zünften und Vereinen vorstellen und einen Blick hinter die Larve werfen. Welche spannenden Persönlichkeiten prägen die Fasnet? Wie stellen Sie Ihnen vor.