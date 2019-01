SKG Tuttlingen besiegt den Tabellenführer KSC Önsbach

Die Zweitliga-Keglerinnen des KSC Immendingen haben ihr Heimspiel gegen die auswärts bisher sieglosen Frauen aus Liedolsheim knapp mit einem Kegel verloren. Allerdings zeigten die Immendingerinnen Kampfkraft und Moral, als sie in der Schlusspaarung fast 100 Kegel Rückstand nahezu aufholten. Liedolsheim wechselte für die letzte Bahn eine frische Spielerin ein und rettete dadurch den knappen Sieg.

In der Verbandsliga Frauen überzeugte und überraschte die SKG Tuttlingen beim Heimsieg über den Tabellenführer KSC Önsbach. Der KSC Immendingen in der Landesliga B Männer zeigte dagegen bei weitem nicht die gewohnten Leistungen der Vergangenheit und musste Unterharmersbach die Punkte überlassen. Die Tabellensituation in der Liga bleibt spannend, nur drei Punkte trennen einen Abstiegsplatz von Platz drei. Die SKG Tuttlingen reiste ohne große Hoffnungen zum Tabellenführer der Bezirksliga B Männer und kehrte mit einer deftigen Niederlage heim. Der KSC Immendingen II in der Bezirksliga C verteidigte mit einem klaren Heimsieg seinen dritten Platz. In der Bezirksklasse A hätte KSC Immendingen X1 mit einem Sieg gegen Wolterdingen nach Punkten auf Platz zwei aufschließen können, jedoch war Wolterdingen an diesem Spieltag haushoch überlegen. Der KSC Immendingen II in der Bezirksliga Frauen unterlag deutlich dem Tabellenschlusslicht Denzlingen, das angesichts der Tabellensituation seine Mannschaft aus der ersten Garde verstärkt hatte.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSC Immendingen – Liedolsheim II 3:5 Mannschaftspunkte/ 3089:3090 Kegel. Immendingen: Roswitha Ohnemus 0/487, Silke Schuler 1/555, Daniela Eiche/Sandra König 0/446, Heike Herzog 0/523, Silke Schätzle 1/546, Nicole Brütsch 1/532.

Verbandsliga Frauen: SKG Tuttlingen – KSC Önsbach 6:2/3071:2970. Tuttlingen: Sandra Brandt 0/486, Manda Schmid 1/539, Nada Copak 1/491, Melita Maric 1/520, Melanie Brendel 1/559, Manuela Wüst 0/484.

Landesliga B Männer KSC Immendingen – SKC Unterharmersbach III 2:6/3116:3178. Immendingen: Andreas Schuler 1/520, Dominik Schmitt 0/534, Markus Großmann 0/527, Manuel Kehm 0/510, Harald Schmitt 0/505, Denis Kovacic 1/530.

Bezirksliga B Männer: KSV Hölzlebruck II – SKG Tuttlingen 7:1/3060:2781. Tuttlingen: Bernd Palm 0/475, Rolf Blessing 0/422, Heiko Leonhardt 0/505, Drago Copak 0/372, Siegfried Schatz 0/474, Udo Nolle 1/510.

Bezirksliga C Männer: KSC Immendingen II – SG Konstanz II 7:1/3098:3040. Immendingen: Lukas Maric 1/521, Matthias Ladwig 1/540, Max Schlesinger 0/487, Rainer Großmann 1/536, Ingo Haß 1/513, Markus Egle 1/501.

Bezirksliga Frauen: KSC Immendingen II – KSG 04 Denzlingen 1:7/2919:3013. Immendingen: Dominique Burkart 1/537, Beate Hoffmann 0/438, Karin Meyer 0/501, Christina Eiche 0/476, Sandra König 0/514, Heike Haß 0/453.

Bezirksklasse A gemischt: KSC Immendingen X1 – Freundschaft Wolterdingen X1 1:7/2725:3156. Immendingen: Justin Lorenz 0/456, Hans Schuler 0/372, Andreas Lohrer 1/460, Erich Zirkel 0/475, Melita Maric 0/480, Ingo Haß 0/482.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): KSV Hölzlebruck X1 –SKG Tuttlingen X1 verlegt. SG Unterkirnach/Furtwangen X2 – KSC Immendingen X2 4:2/1884:1844. Immendingen: Lukas Egle 0/408, Rita Hannemann 0/450, Andrea Vogler 1/475, Andreas Lohrer 1/511.