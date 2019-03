Sechs CDU-Kandidaten wollen in den Kreistag

Bei der Kreistagswahl am Sonntag, 26. Mai, gehen im Wahlkreis VII des Landkreises Tuttlingen für die CDU vier Kandidaten aus Immendingen und zwei aus Geisingen an den Start. Bei den Bewerbern handelt es sich durchweg um Männer. Zwei davon – der Immendinger Bürgermeister Markus Hugger und der Geisinger Bürgermeister Walter Hengstler – sind bereits amtierende Kreisräte. An der Nominierungsversammlung der CDU-Ortsverbände in Immendingen nahmen zwölf stimmberechtigte Mitglieder teil.

Bei der Kreistagswahl bilden die Gemeinde Immendingen und die Stadt Geisingen zusammen den Wahlkreis VII des Landkreises Tuttlingen. Die Nominierungsversammlung des CDU-Stadtverbands Geisingen und der CDU-Ortsverbände Immendingen und Hattingen wurde durch den Immendinger Ortsvorsitzenden Christian Abert eröffnet. Die Versammlung bestimmte die CDU-Kreisvorsitzende Maria-Lena Weiss zur Versammlungsleiterin und den Kreisgeschäftsführer Ulrich Braun zum Schriftführer sowie als Wahlkommission. Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift und Abgabe einer Versicherung an Eides statt wurden unter den CDU-Mitgliedern Ulrike Graupner aus Immendingen und Thomas Kreuzer aus Geisingen berufen.

Als erstes musste sich die Versammlung über das Aufstellungsverfahren für die Kandidaten einigen. In geheimer Wahl wurde festgelegt, die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge aufzustellen. Danach stellten sich die Kandidaten vor: Christian Abert aus Immendingen ist 30 Jahre alt und Niederlassungsleiter für ein Daimler-Subunternehmen. Er kandidiert erstmals für den Kreistag. Hengstler (54) gehört dem Kreistag seit 2004 an. Er ist auch Mitglied der Regionalverbands-Versammlung und will weiterhin an der „längerfristigen Weichenstellung“ für die Region Immendingen und Geisingen teilnehmen. Hugger (48), ebenfalls amtierender Kreisrat, sieht die kreisübergreifende Arbeit in dem Gremium als bedeutend an und möchte den Raum Immendingen/Geisingen weiterhin mit gewichtiger Stimme im Kreistag vertreten sehen.

Michael Ilg (44), Ortsvorsteher in Mauenheim, tritt erstmals als Kandidat für den Kreistag an. Clemens Knoblauch (45), Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses, ist Immendinger Gemeinderat und bewirbt sich zusätzlich für den Kreistag. Schon bei der letzten Kreistagswahl hatte sich der Geisinger Gemeinderat Holger Milkau (46) auf der CDU-Liste befunden. Der Inhaber dreier Edeka-Märkte in Geisingen, Immendingen und Aldingen tritt auch dieses Mal als Kandidat an.

Alle sechs Bewerber wurden durch die Versammlung in geheimer Wahl für die CDU im Wahlkreis VII nominiert.