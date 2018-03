Schwarzwaldverein ist das ganze Jahr gut auf den Beinen

Die Mitglieder des Schwarzwaldvereins Immendingen haben für 2018 ein umfangreiches Programm geplant. Interessierte, die nicht Mitglied sind, sind dabei ebenfalls willkommen.

Am Freitag, 23. Februar, fahren die Wanderfreunde zu den Narrenstuben im Schloss Bonndorf. Am Samstag, 17. März, steht die Mitgliederversammlung im Landgasthaus „Kreuz“ auf dem Programm. Am Sonntag, 15. April, geht es zu einer Nachmittagswanderung zur Brigachquelle sowie auf eine Tagestour am Sonntag, 22. April. Das Ziel dieser Wanderung wird noch bekannt gegeben. Am Sonntag, 6. Mai, unternehmen die Vereinsmitglieder eine Senioren-Nachmittagswanderung in Schluchsee, am Sonntag, 27. Mai, geht es nachmittags zu einer Tour bei Heiligenberg.

Vier Veranstaltungen haben die Wanderer des Schwarzwaldvereins Immendingen für den Juni geplant. Am Sonntag, 3. Juni, geht es zur Donauversinkung. Am Sonntag, 10. Juni, wird bei einer Nachmittagswanderung der Weg „Volltreffer“ bei Liptingen erkundet. Am Samstag, 16. Juni, findet die Delegiertentagung des Schwarzwaldvereins in Schluchsee statt. Unter Leitung der Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg nehmen die Vereinsmitglieder am Samstag, 30. Juni, an einer Exkursion vom Titisee zur Schildwende unter dem Titel „1967 und heute“ teil.

Auch in den Ferienmonaten Juli und August soll keine Langeweile aufkommen: Am Sonntag, 8. Juli, wird im Schwarzwald vom Rinken über den Feldberg gewandert. Am Sonntag, 22. Juli, geht es nach Kirchzarten zur Besichtigung und Führung im Tarodunum – einer keltischen Schutz- und Fliehburg. Einen Abstecher auf den Risiberg haben sie am Sonntag, 5. August, geplant. Von Samstag, 18. bis Sonntag, 19. August lädt die Ortsgruppe Geisingen zum Wanderwochenende nach Einsiedeln in die Schweiz ein. Eine Kurzwanderung mit Besichtigung und Führung durch das Skimuseum Hinterzarten folgt am Sonntag, 26. August.

Bei einer Tageswanderung geht es am Sonntag, 9. September, auf den Premiumweg „Krebsbachputzer“. Eine Nachmittagswanderung im Bereich Kommingen/Bargen findet am Sonntag, 23. September, statt, am Mittwoch, 3. Oktober, folgt die Reblandfahrt des Vereins. Per Schiff geht es von Sonntag, 21. Oktober bis Mittwoch, 24. Oktober von Köln nach Amsterdam. Zur Abschlusswanderung treffen sich die Vereinsmitglieder am Sonntag, 4. November. Am Freitag, 30. November, endet das Wanderjahr mit der Adventsfeier.