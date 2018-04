Schnekenburger-Werke letztmals zu sehen

An diesem Wochenende endet die Sonderausstellung „Ansichten von und aus der Gemeinde“ mit Werken des renommierten Künstlers Kurt Schnekenburger, die zum Immendinger Weihnachtsmarkt von Franz Dreyer im Heimatmuseum zusammengestellt wurden.

Die Bilder des Heimatmalers können letztmals bei einer Sonderöffnung des Heimatmuseums am Sonntag, 22. April, angeschaut werden. Franz Dreyer führt in der Zeit von 14 bis 16 Uhr durch die Ausstellung und gibt fachkundige Erläuterungen zum Werk Schnekenburgers und seiner Vita.

Wechselspiel der Natur

Künstler Kurt Schnekenburger wurde 1913 in Stuttgart geboren. Mit seinen Eltern zog er nach Immendingen. Nach ersten künstlerischen Gehversuchen im jungen Alter vermittelte ihm die Malerausbildung grundlegende künstlerische Wertvorstellungen, Materialkenntnisse und handwerkliche Exaktheit. Anstelle in die Hitlerjugend einzutreten, ging er nach Skandinavien und studierte an der Kunstakademie in Kopenhagen. Im Zweiten Weltkrieg landete er als Kriegsgefangener in Nordafrika und malte auch dort.

1947 konnte er nach Deutschland zurückkehren. Seine folgenden Reisen, immer mit Block und Stift und später noch mit seiner zweiten Frau Friedel Schnekenburger-May, führten ihn nach Italien, in die Schweiz und nach Spanien. Auch reiste er nach Nordafrika sowie nach Skandinavien, das bald zu seiner zweiten Heimat wurde. Er arbeitete unter anderem als Kirchenmaler, Plakatgestalter und Pressezeichner. Aber allein das Wechselspiel der Natur konnte ihn auf die Dauer in seinen künstlerischen Werken fesseln.

Als ihm das Reisen zu viel wurde, ließ Schnekenburger sich im Immendinger Teilort Bachzimmern nieder. Im „Schlössle“ folgte eine lange Schaffensperiode. Frei von modischen Zeitströmen verwirklichte er seine eigene Bildersprache.

Viele Motive von Bachzimmern

Obgleich es ihm die Landschaften des Nordens angetan hatten, entstand in seinem Lebensabschnitt in Bachzimmern eine Vielzahl seiner Werke, bevorzugt Aquarelle und Zeichnungen, vorwiegend mit Motiven von Bachzimmern und den umliegenden Orten. Schnekenburger starb am 20. August 1995 im Alter von 81 Jahren in Singen am Hohentwiel.