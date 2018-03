Schützenverein sucht Pächter

Ein aktives Vereinsjahr mit beachtlichen sportlichen Erfolgen liegt hinter dem Schützenverein Immendingen. Die besonders begabten Schützinnen Carolin Wägeli und Barbara Ukas, die bisher schon Spitzenplatzierungen bei internationalen Meisterschaften erreichten, sind von den jüngsten Wettkämpfen mit dem Europameistertitel zurückgekehrt.

Der Bericht des Vorsitzenden Konrad Ukas verdeutlichte, dass im Schützenhaus immer viel geboten ist. Neben dem Schießbetrieb in mehreren Abteilungen gab es eine Fülle von Veranstaltungen, unter anderem wurde ein Grillfest veranstaltet, das ebenfalls gut besuchte Spagetti- und das Herbstessen gefeiert. Die Bogenschützen hatten ein eigenes Fest veranstaltet. Höhepunkt war wieder die Schützenkönigsfeier.

Die Gaststätte des Schützenhauses bildet nicht nur das Ziel von Wandergruppen, sondern ist auch als Lokalität für Feste, Feiern und Veranstaltungen sehr beliebt. Die Gaststätte wird derzeit in eigener Regie geführt. Gesucht wird jedoch ein Pächter, da der Vorsitzende, der sich jedes Wochenende um den Wirtschaftsbetrieb kümmert , dadurch zu stark belastet ist.

Der Schützenverein wird in diesem Jahr am Weihnachtsmarkt teilnehmen und noch vor den Ferien einen Schützentag veranstalten. Schießsportleiter Raphael Thevenard berichtete über die belegten Wettkämpfe und kündigte das Vereinsschießen vom 1. bis 21. Oktober sowie daran anschließend das Königsschießen an. Die Königsfeier ist am 3. November.

Steuern belasten Kassenergebnis

Andrea Kurz gab erstmals den Kassenbericht. Die abzuführenden Steuern belasten unter anderem das Ergebnis. Kassenprüfer Thomas Antritter bescheinigte ihr eine vorbildliche Kassenführung . Es erfolgte die einstimmige Entlastung. Thomas Weber führt bis zur nächsten Wahl kommissarisch das Amt des Schriftführers.

Für 25 Jahre konnten mit der silbernen Ehrennadel Patrick und Wolfgang Mink geehrt werden. Für langjährige Teilnahem am sportlichen Schießen wurden ausgezeichnet: Für zehn Jahre mit der grünen Ehrennadel Rainer Klein, für 25 Jahre Dietmar Schulze mit „ Gold“. Klaus Gihr und Manuel Jettki wurden für 30 Jahre mit der Sebastianusnadel ausgezeichnet.