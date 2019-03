Schüler aus vier Nationen treffen sich

Schüler aus vier Nationen haben sich zur Fortsetzung des Schulprojekts „Erasmus+ – My financial future in my own hands“ in Immendingen getroffen. Nach dem Austausch im November 2018 in Zagreb kamen die Gäste aus Schweden, Kroatien und Italien nun an die Reischach-Realschule mit Werkrealschule in die Donaugemeinde.

„Erasmus+“ ist ein Förderprojekt der Europäischen Union zur besseren Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Bereits im Frühjahr 2018 tauschten sich Lehrer verschiedener europäischer Schulen auf Bildungsplattformen im Internet über mögliche Themen aus. Man einigte sich auf eine Projektarbeit, in der die Teilnehmer die Grundlagen des Umgangs mit Finanzen erlernen sollten.

Gemeinsam mit ihren betreuenden Lehrkräften Matthias Zimmerlin und Lisa Pillat hatte die deutsche Schülergruppe für den Besuch in Immendingen ein Programm vorbereitet. Nach dem Begrüßungsabend im Schützenhaus informierten die Schulen bei einem Präsentationsvormittag an der Reischachschule ihre Partnerschulen auf Englisch über das Steuersystem ihres Landes.

Weiter standen Workshops und Ausflüge auf dem Plan. So diskutierten die Teilnehmer beispielsweise, wie sie sich in einem Vorstellungsgespräch richtig darstellen und welche Kompetenzen und Eigenschaften es braucht, um im späteren Beruf und im Kontakt mit Menschen erfolgreich und selbstsicher aufzutreten.

Nach einem Besuch des archäologischen Landesmuseums in Konstanz hatten Schüler und Lehrer Zeit, die Stadt zu erkunden. Am Folgetag besuchte die Gruppe drei Impulsvorträge bei der International Watch Company (IWC) in Schaffhausen und die Rheinfälle.

Der Abschied von den Schülern und Gasteltern fiel vielen der Jugendlichen schwer, jedoch werden sich einige der Teilnehmer beim nächsten Austausch im Herbst in Stockholm wiedersehen. Sie waren sich einig, dass ein internationaler Austausch ein wichtiger Teil schulischer Bildung ist. Ein Augenmerk liegt nun auf der Nachbereitung sowie der Vorbereitung für den nächsten Austausch innerhalb des zweijährigen EU-geförderten Projekts.