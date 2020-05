Saufgelage in der Bumbishütte – Polizei sucht Zeugen

Eine vermutlich auch nach der Corona-Verordnung nicht zulässige Party mit persönlichem Kontrollverlust haben Unbekannte im Zeitraum von Mittwochmittag bis Samstagnachmittag im Bereich der Bumbishütte gefeiert. Beim Polizeiposten Immendingen wurde deshalb Strafanzeige erstattet.

Nach bisherigen Erkenntnissen versammelte sich eine unbekannte Anzahl an Tatverdächtigen am Grillplatz und nutzte die Grillstelle mit reichlichem Alkoholgenuss, was an der Menge und der Art des hinterlassenen Mülls sichtbar blieb, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Teilnehmer ließen sich demnach dazu hinreißen, sich gewaltsam an einem Fenster Zutritt in die Hütte zu verschaffen, wo sie ihr Gelage fortsetzten. Sie ließen die Bumbishütte sowie den Grillplatz vermüllt und beschädigt zurück. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 400 Euro. Hinzu kommt der Aufwand für die Reinigung der Hütte. Den Schaden trägt die Gemeinde Immendingen.

Personen, die Hinweise zur genauen Tatzeit, den Tatverdächtigen oder benutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Telefon 07425/94640, zu melden.