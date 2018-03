Sänger feiern 175-Jähriges mit Konzert

Bei der Jubiläumsfeier zum 175-jährigen Bestehen des Gesangvereins „Liederkranz“ 1843 Immendingen bildet am Samstag, 20. Oktober, ein großes Chorkonzert mit sieben Chören aus der ganzen Region den Höhepunkt. Der Immendinger Chor gestaltet den Jubiläumsabend durch einen eigenen Auftritt mit. Allerdings plagen den Gesangverein, der zu den ältesten Vereinigungen in der Gemeinde gehört, seit längerem Nachwuchssorgen. Inzwischen besteht der Männerchor nur noch aus zwölf Sängern. Bei der Hauptversammlung riefen deshalb Vorsitzender Ralf Eyrich und Dirigent Elmar Bächler auf, weitere Aktive zu gewinnen, die Freude am Gesang haben.

Mit zwölf Sängern hat der Immendinger Chor gerade noch eine ausreichende Anzahl von Stimmen für vierstimmigen Chorgesang. „Wir müssen unbedingt neue Sänger finden, wenn wir weiterhin singfähig bleiben wollen“, mahnte Vorsitzender Eyrich in seinem Jahresbericht. Bisherige Aktionen, wie zum Beispiel mit einem Flyer, hätten wenig Erfolg gebracht. „Es ist fünf vor zwölf“, so Eyrich. Vielleicht könne man mit persönlicher Ansprache noch neue Sänger gewinnen.

Wie Schriftführer Michael Abert informierte, hat der Gesangverein neben den zwölf Sängern 48 passive Mitglieder. Abert berichtete von den Aktivitäten des Vereinsjahrs, das durch den gelungenen Auftritt beim Patenverein Engen geprägt war sowie durch Gesang in der Kirche, beim Volkstrauertag oder bei Ständchen.

Die ausgezeichnete Qualität des Chors lobte Dirigent Elmar Bächler. Es komme nicht allein auf die Quantität an, Erfolg sei auch mit einer kleinen Gruppe möglich. Dennoch appellierte auch er, nach neuen Sängern zu suchen. Laut Aussage eines Facharzts, den Bächler zitierte, fordert das Singen den ganzen Körper. „Wer singt, lebt gesünder“, so dessen Feststellung. Den Kassenbericht erstattete Kassierer Josef Schwarz, dessen akurate Kassenführung Günter Burkart bestätigte. Für das Engagement in der Gemeinde dankte Bürgermeister Markus Hugger den Sängern. Auch er hob hervor, dass es wichtig sei, im direkten Dialog weitere Sänger zu gewinnen. „Das Jubiläum soll nicht die Grabfeier für einen unserer ältesten Vereine werden“, so Hugger.

Nach den Teilneuwahlen bei der Versammlung bleibt der bewährte Sängervorstand in seinen Ämtern: Vorsitzender Ralf Eyrich (59, Vermessungstechniker), zweiter Vorsitzender Klaus Scheuch, Schriftführer Michael Abert, Kassierer Josef Schwarz, Beisitzer Michael Roesger und Joachim Grund, Kassenprüfer Günter Burkart und Georg Schäfer, Notenwart Georg Schäfer.

Wie Ralf Eyrich berichtete, werden am Jubiläumsabend folgende Chöre teilnehmen: Stadtchor Engen, „Liederkranz“ Nendingen, Männergesangverein „Eintracht“ Leipferdingen, Gesangverein Möhringen, gemischter Chor „Sängerkranz“ Aach, Männergesangverein „Sängerlust“ Ippingen und der Gesangverein Immendingen. Im Lauf des Abends werden Klaus Scheuch für 60-jährige Aktivität, Siegfried Heinmann für 40-jährige Aktivität und Elmar Bächler für 25-jährige Chorleitertätigkeit geehrt.

Sänger gesucht

Im Jubiläumsjahr ist der Gesangverein „Liederkranz“ 1843 Immendingen weiter auf der Suche nach Verstärkung durch neue Sänger. Die Proben des Chors finden derzeit immer donnerstags, um 20 Uhr im Proberaum in der Grundschule der Schlossschule statt. Etwa ab Mitte Mai ist eine Vorverlegung der Proben auf 19 Uhr geplant. Wer Interesse hat, im Immendinger Chor mit zu singen, kann in den Proberaum kommen oder sich mit dem Vorsitzenden, Ralf Eyrich, Uhlandstraße 1, Telefon 07462/8388 in Verbindung setzen.