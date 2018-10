Sänger arbeiten am Feinschliff

Bei Ralf Eyrich steigt die Aufregung. Am Samstag wird das 175-jährige Bestehen des Liederkranz Immendingen gefeiert. Natürlich soll beim Jubiläumskonzert alles reibungslos ablaufen. Und dass dem so sein wird, trafen sich die Sänger am Dienstagabend in der Donauhalle zur Generalprobe.

„Aufgeregt ist man schon, klar“, sagt der Vorsitzende des Gesangsvereins Liederkranz Immendingen, Ralf Eyrich, der seit mittlerweile 13 Jahren dabei ist. „Und man hofft, dass alles klappt“, gibt er kurz vor der ersten Generalprobe Einblicke in seine Gefühlswelt.

Halle wird für 400 Leute bestuhlt

Nach und nach trudeln die Sänger ein. Insgesamt zwölf Männer zählt der Chor derzeit. „Es gibt eine Besonderheit“, sagt Eyrich. Einer der Sänger sei im Frühjahr in die Nähe von Karlsruhe gezogen. „Er kommt trotzdem alle zwei Wochen zur Probe“, lobt er. Immer donnerstags um 20 Uhr treffen sich die Mitglieder. „Wir singen einfach gerne zusammen. Und anschließend wird natürlich die Kameradschaft gepflegt.“

Dann widmet sich Eyrich einem Helfer. Gemeinsam besprechen die beiden, wie der Aufbau in der Halle aussehen soll. Am heutigen Donnerstag wird die Halle für 400 Leute bestuhlt. Stehplätze gibt es auch. Der Hausmeister testet die Mikrofone. „Und wo hängen wir die Fahne hin?“, fragt einer der Sänger in den Raum. Nachdem alle organisatorischen Dinge geklärt worden sind, stellen sich die Männer auf der Bühne auf. Einsingen ist angesagt.

Und dann geht es los: „Heute in dieser Stunde verbirgt sich mancher gute Grund zu singen“, schallt es aus den Kehlen freudig klingender Tenöre und tiefer Bässe. Im vergangenen dreiviertel Jahr haben die Mitglieder des Männerchors die Lieder, die sie beim Konzert am Samstag präsentieren werden, immer wieder geprobt.

Nach jedem Stück wird sofort analysiert, was noch an Feinjustierung notwendig ist, um die Lieder perfekt zu präsentieren. Und dann wird gleich nochmal gesungen. „Wenn wir singen, dann muss es klingen“, sagt Joachim Grund. Er ist einer der Tenöre beim Liederkranz.

Breites Repertoire an Liedern

Auf der Bühne stehen die Männer mit Notenmappen. „Wir sind natürlich bestrebt, so viel wie möglich auswendig zu singen“, erklärt Eyrich. Neben dem Liederkranz werden sieben Gastchöre mit je drei Liedern in der Donauhalle auftreten. Auch zwei Ehrungen langjähriger Sänger stehen an: Klaus Scheuch (II. Bass) wird für 60 Jahre, Siegfried Heinemann (I. Bass), der auch zum Ehrenmitglied ernannt wird, für 40 Jahre Treue ausgezeichnet.

Mit Spannung erwartet der Liederkranz, der ein reiner Männerchor ist, die Auftritte der Gastchöre. „Und natürlich freuen wir uns auf ein schönes Konzert“, sagt Eyrich.

Musikalisch reicht die Bandbreite am Samstagabend von aus den Charts bekannten Liedern wie „Hinterm Horizont geht’s weiter“ aus der Feder von Udo Lindenberg oder „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ von Nik Presnik über das Tanzlied „Koa Hiatamadl“ von Hubert von Goisern bis hin zu Wolfgang Amadeus Mozart, kündigen die Sänger an.

Und auf was können sich die Zuschauer am meisten freuen? „Auf die Zugaben. Die Stücke haben wir am besten geprobt“, flachst Grund. Welche Lieder dann auf das Publikum warten, will er aber nicht verraten: „Das ist eine Überraschung“, sagt er. Bei viel Applaus werde diese dann gelüftet.