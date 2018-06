Reischach-Realschule soll erhalten bleiben

Der Schulstandort Immendingen hält auch in Zukunft ein breites Bildungsangebot für junge Menschen vor. Neben Real-, der Förder- und der Grundschule gibt es angesichts guter Anmeldezahlen weiterhin die Werkrealschule, an der Schüler am Ende der neunten Klasse den Hauptschulabschluss ablegen können. Die Realschule wird mit einem modernen Konzept weiterentwickelt. Bei der regionalen Schulentwicklung arbeitet Immendingen wie bisher mit Geisingen zusammen. Insgesamt muss man sich für kommende Schuljahre auf Umwälzungen in der Schullandschaft einstellen, wie Bürgermeister Markus Hugger und Schulleiterin Monika Kienzle im Gemeinderat betonten.

„Wir müssen uns mit dem Thema mehr auseinandersetzen“, so Hugger. Es sei immer schon eine wichtige Frage gewesen, wie es weitergeht mit der Schulentwicklung in der Region Immendingen und Geisingen. „Es ist erfreulich, dass wir wieder eine eigenständige fünfte Klasse an der Werkrealschule führen können.“ Damit gebe es in Immendingen weiterhin eine Perspektive für Schüler, die den Hauptschulabschluss ablegen möchten. Schulleiterin Kienzle unterstrich diese Aussagen mit aktuellen Zahlen: „Überall bluten die Werkrealschulen aus, wir in Immendingen haben für das kommende Schuljahr aber bereits 22 offizielle Anmeldungen.“ Hinzu kämen voraussichtlich fünf Kinder aus Geisingen. „Das wird wohl eine fünfte Klasse mit 27 Schülern und das ist sehr hoch“, so Kienzle. Für die Reischach-Realschule seien 48 Jugendliche aus Immendingen und Geisingen angemeldet, so dass es traditionell zwei Eingangsklassen gebe.

Zur Erläuterung erklärte Kienzle, wie die Weiterentwicklung der Realschule aussehen soll. Die Landesregierung habe es sich zum Ziel gesetzt, das Schulsystem zu einem Zwei-Säulen-System weiterzuentwickeln. Ab 2016/17 wird an Realschulen neben der mittleren auch die „grundlegende“ Niveaustufe angeboten. Konkret bedeutet dies, dass es eine Orientierungsstufe in Klasse fünf und sechs geben wird, die sich am mittleren Niveau orientieren soll. Ab Klasse sieben wird ein Kurssystem eingeführt mit Differenzierung nach mittlerer und grundlegender Niveaustufe. In den Klassen neun und zehn erfolgt die gezielte Vorbereitung auf die jeweiligen Abschlussprüfungen.

Eine weitere Neuerung betrifft den Bereich der Inklusion, also die Beschulung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Durch eine Schulgesetzänderung zum 1. August werden künftig inklusiv beschulte Kinder an der Schule geführt, an der sie unterrichtet werden. Hierdurch ergibt sich eine gewisse Verschiebung der Schülerzahlen von der Förder- zur Realschule. Laut Kienzle handelt es sich um sechs Jugendliche. Sie hofft, dass daraus auch die Zuweisung eines Sonderpädagogen gelingt und sich die Sachkostenbeiträge erhöhen.

Als Hauptbotschaft aus den Veränderungen hob die Rektorin hervor: „Wichtig ist, dass die Realschule als bewährte Schule erhalten bleibt. Und das Niveau an unserer Schule wird nicht sinken.“

Die Landesregierung will das Schulsystem in Baden-Württemberg zu einem Zwei-Säulen-System weiterentwickeln. Mit ihrem neuen Konzept sollen die Realschulen für die Zukunft fit gemacht werden. Individualisierte Lernformen werden in allen Klassenstufen gestärkt, um den unterschiedlichen Begabungen aller Schüler gerecht zu werden. So soll es möglich werden, dass an Realschulen nicht nur der Realschulabschluss (zehn Klassen) sondern auch der Hauptschulabschluss (neun Klassen) erworben werden kann.