„Regenschutzscheibe“ gewinnt Preis

Der Hintschinger Erfinder Albert Keller hat am Mittwoch mit seiner „Regenschutzscheibe“ für Motorradhelme den Regional Cup Schwarzwald-Baar-Heuberg des Gründerwettbewerbs „Start-up BW – Elevator Pitch“ gewonnen. Er setzte sich in Villingen-Schwenningen gegen sieben Konkurrenten durch und zieht ins Landesfinale ein.

Den mit 500 Euro dotierten ersten Preis sicherte sich Keller. Der Erfinder wurde zudem als Publikumsliebling ausgezeichnet. Keller ist begeisterter Motorradfahrer und will sich davon auch von Regenwetter nicht abhalten lassen. Deshalb hat der Tüftler aus Hintschingen ein fahrtwindgetriebenes, universell einsetzbares Scheibenwisch-System für Motorradhelme gebaut. Die Propeller-Regenschutzscheibe wird bei Regenwetter auf den Helm gesetzt und ermöglicht freie Sicht bei jedem Wetter.

Der zweite Platz mit 300 Euro ging an die Geschäftsidee „Add'n solutions“ aus Tuttlingen. „Add'n solutions“ bringt Laserbeschriftungen auf Produkten an. Die Gründer Dominik Buggle und Nermin Duratovic konzentrieren sich vor allem auf die Beschriftung von chirurgischen Instrumenten. Auf Wunsch kümmern sie sich um eine Passivierung der Produkte, also das Überführen unedler Metalle in den Zustand einer herabgesetzten Reaktionsfähigkeit, deren Endreinigung, Verpackung und Etikettierung.

Gewinner des mit 200 Euro dotierten dritten Platzes ist die Geschäftsidee „Green Calling“ aus Freiburg. Telefonieren in Grün: Green Calling bietet klimaneutralen, konsequent datensparsamen und gemeinwohlorientierten Mobilfunk an. Das vierköpfige Gründerteam aus Freiburg spricht eine umweltbewusste Zielgruppe an, die auch beim Telefonieren und mobilen Surfen auf Nachhaltigkeit Wert legt.

Drei Minuten Zeit

Die Jungunternehmen, Gründerinnen und Gründer hatten nur drei Minuten Zeit, um die Zuhörer von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Die Präsentationen erfolgen ohne technische Hilfsmittel wie Power-Point oder Video. Erlaubt sind gedruckte Fotos, Schilder, Prototypen und Modelle. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gratulierte den Preisträgern des Pitch‘ und hob die Bedeutung von Start-ups für den Standort Baden-Württemberg hervor: „Gründer schaffen Innovationen und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die stetige Modernisierung unserer Wirtschaft. Der Elevator Pitch ist eine großartige Gelegenheit für Gründer, ihr Geschäftsmodell bereits in einem frühen Stadium der Öffentlichkeit vorzustellen und wertvolle Kontakte für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu knüpfen.“

Baden-Württemberg entwickle sich zu einem selbstbewussten Gründerland und habe schon heute eine vielschichtige Start-up-Szene, so die Ministerin. Trotzdem könne das Land es sich in Zeiten der digitalen Transformation nicht leisten, dass erfolgversprechende Geschäftsideen in der Frühphase scheiterten. „Mit unserer neuen Kampagne ‘Start-up BW’ unterstützen wir als Land Start-ups auf ihrem Weg zum Erfolg“, sagte Hoffmeister-Kraut.